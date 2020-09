Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Rackwitz : Kita-Beiträge unverändert

Eine gute Nachricht für Rackwitzer Eltern: Die Gemeindeverwaltung hat sich zusammen mit den Mitgliedern des Finanzausschusses gegen eine Erhöhung der Elternbeiträge entschieden. Darüber informierte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend. Grund: Erst im vergangenen Haushaltsjahr waren die Beiträge „überdurchschnittlich“ erhöht worden. Dies solle laut Schwalbe aus sozialen Aspekten nicht jährlich erfolgen. Damit müssen Eltern weiterhin monatlich 245 Euro für den 9-Stunden-Krippenplatz, 145,50 Euro für den Kindergarten und 80 Euro für den Hort zahlen. Die Kommune besetzt aktuell den Spitzenplatz mit Blick auf die höchsten Kita-Beiträge in der Region.

Holzstraße wird ab Montag halbseitig gesperrt

In der Holzstraße kommt es ab Montag zwischen Kohlstraße und Mauergasse zu halbseitigen Sperrungen. Grund ist die Auswechslung einer Gashauptleitung. Die Einschränkungen sollen voraussichtlich bis zum 16. Oktober dauern. Es ist eine Einbahnstraßenregelung stadtauswärts vorgesehen. Der Verkehr stadteinwärts wird über die über Richard-Wagner-Straße, Schkeuditzer Straße und Hallesche Straße geführt. Die Straße Am Wallgraben soll zudem vom Roßplatz kommend geöffnet werden und die Einbahnstraße Mauergasse von der Breiten Straße in Richtung Zscherngasse.

Löbnitzer Bushaltestellen werden barrierefrei

Die Gemeinde Löbnitz arbeitet weiter am barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen. Das Ziel, bis 2022 alle Haltestellen entsprechend den Vorgaben zu gestalten, ist in Sicht. Denn es seien nun nicht mehr viele im alten Zustand übrig, so Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU). So wurden jetzt im Gemeinderat die Aufträge für die Planung für die Bus-Stopps in der Sausedlitzer Straße in Reibitz und an der Hauptstraße in Sausedlitz jeweils beidseitig vergeben.

Während bei diesen im Wesentlichen nur das Niveau der Gehwegkante angehoben werden muss, ist an der Dorfstraße in Sausedlitz eine Verlegung geplant. Am Standort zwischen Friedhof und Begegnungsstätte ist nicht genug Platz für den beidseitigen Ausbau. Deshalb soll die Haltestelle nun circa 100 Meter weiter in Richtung Ortsmitte angelegt werden.

VHS lädt zu Vortrag über Caravaggio

Die Volkshochschule Delitzsch ( VHS) lädt am Montagabend, 28. September, ab 18 Uhr zu einem 90-minütigem Kunstvortrag mit dem Titel „ Caravaggio (1571-1610) – Geliebt und angefeindet“ ein.

Wie die VHS an der Wittenberger Straße 1 mitteilt, war Caravaggio eine der schillerndsten Künstlerpersönlichkeiten des 16. und 17. Jahrhunderts. Wenige Künstler haben wohl die Nachwelt so fasziniert und zu Spekulationen angeregt wie er. Seine exzentrische und tragische Lebensgeschichte scheint sich in seinen Bildschöpfungen widerzuspiegeln, die schon seine Zeitgenossen spalteten.

Die Kosten pro Teilnehmer betragen 10 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig: unter www.vhs-nordsachsen.de oder per Telefon: 03421 758 7231

Schulen machen mit bei Aktionstag

Die Evangelische Grundschule Peter und Paul in Delitzsch, die Fröbelschule in Rödgen und die Grundschule Jesewitz nehmen am 30. September am bundesweiten Aktionstag „Jugend trainiert – gemeinsam bewegen“ teil.

Die Deutsche Schulsportstiftung hat zusammen mit den Kultusministerien der Länder dazu aufgerufen und will nach den pandemiebedingten Ausfällen ein Zeichen für die Notwendigkeit von Bewegung, Sport und Spiel im schulischen Alltag setzen. Jede teilnehmende Schule bereitet kreativ und individuell unter Berücksichtigung aller Hygiene- und Abstandsregeln ein Bewegungsangebot, zum Beispiel in Form einer bewegten Pause oder im Rahmen einer Unterrichtsstunde vor.

Alle Schulen werden mit Plaketten ausgestattet, die Startnummern, Urkunden, Aufkleber und ein Banner enthalten. Ziel der Aktion ist, dass bundesweit 1000 Schulen und 100 000 Schüler teilnehmen.

Adventmarkt Schenkenberg ist abgesagt

Die Organisatoren des Schenkenberger Adventsmarktes, die Akteure des Vereins „Scheune im Pfarrgarten Schenkenberg“, haben sich schweren Herzens entschlossen, das Event in diesem Jahr nicht durchzuführen. „Wir sehen leider keine Möglichkeit, auf unserem begrenzten Areal und im Hinblick auf die Besucherzahl der vergangenen Jahre, ein realistisches Hygienekonzept umzusetzen“, informieren sie auch auf der Website der Schenkenberger Pfarrscheune. Sie hoffen, dass im kommenden Jahr wieder zur Normalität zurückkehrt werden kann und dann die Gäste begrüßt werden können.

Delitzscher Friedensrichter halten Sprechstunde

Nächste Sprechstunde der Delitzscher Schiedsstelle ist am Dienstag, dem 20. Oktober. Dort besteht die Möglichkeit zur Schlichtung zivilrechtlicher Streitigkeiten. Die ehrenamtliche Friedensrichterin Merry Gottwald und ihr Stellvertreter Andreas Wilkending sind von 16 bis 17 Uhr im Rathaus vor Ort.

Telefonisch können Anfragen bei der Stadtverwaltung unter der Nummer 034202 67212 oder direkt zu den Sprechzeiten an die Friedensrichte unter 034202 67235 gestellt werden.

