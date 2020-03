Delitzsch

Derzeit ändern sich viele Dinge ganz schnell, hier gibt es aktuelle Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Jugendweihe wird verschoben

Die Termine zu den Jugendweiheveranstaltungen, die vom Soziokulturellen Zentrum Delitzsch organisiert werden, sind verschoben: Verlegung der Jugendweihefeier vom 9. Mai auf den 19. September, Stellprobe 16. September. Verlegung der Jugendweihefeier vom 16. Mai auf den 10. Oktober, Stellprobe 7. Oktober. Stellprobe für die Vormittagsveranstaltungen um 16.30 Uhr und für die Nachmittagsveranstaltungen um 18.30 Uhr. Neuer Termin für die Parisfahrt: 26. bis 30. Oktober.

Bücherzelle geschlossen

In Zeiten von Allgemeinverfügungen in Reaktion auf Corona muss auch die beliebte Bücherzelle in der Breiten Straße von Delitzsch geschlossen bleiben. Die Organisatoren bedanken sich bei den vielen Lesern, die das Angebot bislang genutzt und die Regale immer wieder mit Büchern gefüllt sowie aufgeräumt haben. „Wir müssen alle mithelfen, die Verbreitung des Coronavirus zu stoppen“, appellieren die Bücherzellen-Organisatoren.

Stadt setzt auf elektronisches Zahlen

Die Stadtkasse hat bis auf Weiteres geschlossen. Zahlungen sollen ausnahmslos bargeldlos geleistet werden. Außerdem besteht die Möglichkeit der Erteilung einer Einzugsermächtigung zum Einzug ausstehender Zahlungen durch die Stadtkasse. Das entsprechende Formular kann auf www.delitzsch.de in der Rubrik „Rathaus online“ abgerufen oder schriftlich bei der Stadtkasse beantragt werden. Im Einwohnermeldeamt und im Gewerbeamt sind Zahlungen ebenfalls nur noch elektronisch möglich.

Von lvz