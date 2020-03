Nachrichten aus Delitzsch

Delitzsch

Neue Asphaltdecke für Kreisstraße bei Brinnis

Ab Montag wird die Kreisstraße K 7444 bei Brinnis (Gemeinde Schönwölkau) instandgesetzt. Sie erhält auf rund 2700 Metern zwischen dem Abzweig zur K 7442 und der Ortslage Brinnis eine neue Asphaltdecke. Grundstücks- und Feldzufahrten werden der künftigen Fahrbahnoberkante angepasst, die Bankette beidseitig erneuert, ebenso ein Schachtbauwerk und ein querender Durchlass für die Straßenentwässerung. Gebaut wird unter Regie der Straßenmeisterei Delitzsch in zwei Abschnitten – zuerst zwischen Brinnis und Luckowehna, danach weiter in Richtung Krensitz bis zum Abzweig zur K 7442. Im Juni sollen die Arbeiten beendet sein. Die Straße ist in dieser Zeit voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Verschobene BM-Wahl: Wiedemar ist kein Einzelfall

Die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister in Wiedemar wird nicht an diesem Wochenende gewählt. Das hat das Landratsamt Nordsachsen zu Beginn dieser Woche entschieden und die Wahl verschoben. Als Begründungen werden der Schutz der Bürger und fehlende Wahlhelfer genannt, wodurch die Durchführung einer regulären Wahl nicht gewährleistet wäre. Aufgrund der Corona-Pandemie sind in Sachsen 28 der 30 bis zu den Sommerferien geplanten Bürgermeisterwahlen verschoben, unter anderem die Oberbürgermeisterwahl in Chemnitz. Nachwahlen sollen laut Innenministerium erst nach dem 20. September 2020 stattfinden. Bis zum Amtsantritt des neugewählten Bürgermeisters führt der bisherige Bürgermeister das Amt fort.# Löbnitz entscheidet im Umlauf

Auch der Gemeinderat in Löbnitz wird wegen der Corona-Beschränkungen dringende Beschlüsse im Umlaufverfahren treffen müssen. Denn die Gemeinderatssitzung, die an diesem Montag stattfinden sollte, musste abgesagt werden. Erläuterungen vorab sollen telefonisch erfolgen. So geht es zum Beispiel um den Bau der Löbnitzer Straße in Reibitz. Die Auftragsvergabe steht an, damit möglichst zeitnah gebaut werden kann. Das Ziel ist eine Fertigstellung möglichst im August.

Rackwitz in Zahlen im Jahr 2019

Die Gemeindeverwaltung Rackwitz hat das zurückliegende Jahr in Zahlen ausgewertet. So habe es 2019 im Vergleich zum Vorjahr einen Einwohnerzuwachs von 211 Personen auf nun insgesamt 5216 Einwohner gegeben. Von 2018 auf 2019 war die Kommune bereits um 61 Einwohner gewachsen. Der Ortsteil Biesen wuchs dabei mit einem Plus von 93 Einwohnern auf jetzt 429 am stärksten, vor dem Kernort Rackwitz, der von 2185 auf 2277 Personen wuchs. Im vergangenen Jahr gab es 484 Zuzüge und 346 Wegzüge. Dazu kommen 41 Geburten – davon 20 Jungen und 21 Mädchen, außerdem wurden 20 Ehen geschlossen.

Laut Angaben der Kommune leben aktuell 244 ausländische Einwohner in Rackwitz. Im Jahr 2019 verkaufte Rackwitz 7 Grundstücke, davon 5 im neuen Biesener Wohngebiet. Im Vorjahr waren es 42. Die Ortsfeuerwehren mussten insgesamt 78 Mal ausrücken – davon hatte Rackwitz 47 Einsätze, Biesen 5und Zschortau 26. In den vier Einrichtungen der Kinderbetreuung sind 103 Krippen-, 180 Kindergarten- und 190 Hortplätze vergeben. Eine Tagsmutti betreut zudem 5 Krippenkinder. An den beiden Grundschulen in Zschortau (105) und Rackwitz (96) lernen insgesamt 201 Schüler.

Tagesmütter für Löbnitz in Sicht

Löbnitz braucht mehr Kinderbetreuungsplätze. Von der Idee, die große Gruppe der Kindertagesstätte Schwalbennest im Herbst und damit vor der Gesamtsanierung ins Grundschulgebäude einziehen zu lassen, hat sich die GemeindeLöbnitz inzwischen verabschiedet. Eine gewisse Entlastung und Erweiterung der Kapazität könnten Tagesmütter bringen. Die Gemeinde hatte bereits lange Zeit nach Interessentinnen gesucht. Nun will Susanne Hoffmann, die seit über 20 Jahren in einem pflegerischen Beruf arbeitete, in ihrer Kindertagespflege „Die Rosenwichtel“ Kinder im Alter bis 3 Jahre betreuen. Außerdem hat sich jetzt sogar noch eine zweite Bewerberin für Löbnitz bei der Gemeinde gemeldet.

Die Glocken in Kletzen läuten

Am Sonntag werden in vielen Städten und Dörfern die Glocken in den Kirchtürmen um 9.15 Uhr läuten. So auch in der kleinen Kirche in Kletzen. Dort und im benachbartem Beuden leben viele ältere Menschen, die mitunter auch ans Bett gefesselt sind. Das Läuten, das auch einlädt, Fernsehgottesdienste zu verfolgen, soll Zeichen der Verbundenheit sein, so Sigrun Schröter vom Förderverein Kirche: „Wir haben Euch nicht vergessen. Wir möchten zehn Minuten innehalten, einen lieben Gruß senden und gleichzeitig ein Dank an alle Pfleger und helfenden Menschen, welche für unsere Lieben vor Ort sind und ihre schwere Arbeit verrichten.“

