Hier kommen aktuelle kurze Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Trampeltier-Nachwuchs im Delitzscher Tiergarten

„Herzlich willkommen, Du wundervolles Tier“, schreibt der Delitzscher Tiergarten auf seiner Facebook-Seite. „Wir freuen uns über einen Lichtblick.“ Mit seinem hellen Fell vertreibe der am Donnerstag geborene Trampeltier-Nachwuchs dunkle Gedanken. Wie Tiergartenleiterin Elisabeth Wiegand berichtet, haben Mutter und Kind die Geburt „wunderbar gemeistert“. Aufgrund der aktuellen Situation bleibt der Tiergarten jedoch vorerst geschlossen. Die Tiere werden aber weiterhin vom Tiergarten-Team versorgt.

Delitzscher startet Sammlung für Schutzmasken

Der Delitzscher Sebastian Herz hat zusammen mit weiteren Initiatoren eine Spendensammlung ins Leben gerufen, um dringend benötigte Schutzmasken für die medizinische Versorgung zu organisieren. Auf seiner öffentlichen Facebook-Seite schreibt er: „Wir haben eine Spendenaktion gestartet, um Spenden für den Kauf von Schutzmasken in China für medizinisches Personal in Deutschland zu sammeln. Diese Menschen verdienen es, geschützt zu werden. Bitte helfen Sie.“ Die Produktion der Masken plus Versand per Express nach Deutschland koste für 1000 Masken mehr als 450 Euro. „Wir möchten mindestens 10 000 Masken und vielleicht sogar noch mehr versenden können!“, schreibt Herz.

Wer die Aktion unterstützen möchte: www.gofundme.com/f/atemschutzmasken-fur-medizinisches-personal

Wirtschaftsförderer ruft zu neuen Ideen auf

Angetan von den neuen Ideen der Delitzscher Händlerschaft in Zeiten von Corona zeigt sich Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz. Viele Händler würden in sozialen Medien Möglichkeiten anbieten, um weiter für die Kunden da zu sein. Möglich sind in diversen Delitzscher Läden Bestellungen per Telefon, E-Mail oder schnell entwickeltem Online-Shop. Die Lieferung erfolgt ins Haus. Der Wirtschaftsförderer der Stadt rät von den derzeit gültigen Verfügungen betroffenen und damit geschlossenen Unternehmen dazu, auch solche Möglichkeiten zu nutzen. Nur wenn der Einzelhandel, die Gastronomie und kleine Selbstständige weiter bestehen, bleibe die Stadt weiterhin liebens- und lebenswert.

Unter www.delitzsch.de/corona_info_unternehmer hat das Referat Wirtschaftsförderung auch etliche Links zusammengestellt.

Löbnitzer entscheiden über Straßenbau und Schule

Der Gemeinderat in Löbnitz fällt auch in Corona-Zeiten Entscheidungen. Allerdings läuft das auf anderen Wegen als sonst. Die Themen wurden mit den Räten bereits am Telefon besprochen. Ihr Votum geben sie nun für jeden Beschluss einzeln per E-Mail bis zum Freitag ab. So ist zu entscheiden über die Auftragsvergabe für die Löbnitzer Straße in Reibitz, über Planungsleistungen für ein Baugebiet mit zwei Häusern an der Delitzscher Straße in Reibitz und über nicht vorhersehbare Mehrausgaben bei den Statikberechnungen beim Ausbau der Grundschule.

Mobile Verkaufsstände statt Wochenmarkt in Delitzsch

Auf dem Delitzscher Markt besteht mit der sächsischen Corona-Schutzverordnung vom 31. März die Möglichkeit, an jedem Dienstag und Donnerstag zwischen 8.30 und 14 Uhr frische Lebensmittel einzukaufen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Statt auf dem Wochenmarkt bieten Händler Fleisch- und Wurstwaren, Obst, Gemüse, Backwaren, Fisch, Käse, Molkereiprodukte sowie einen Imbiss an mobilen Verkaufsständen an. Dabei gilt die Festlegung, einen Mindestabstand von zwei Metern zwischen zwei Personen zu wahren. Wie Delitzschs Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) erklärt, hält die Stadt die Durchführung des Marktes für „sehr wichtig“.

