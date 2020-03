Nachrichten aus Delitzsch

Delitzsch

Jeden Tag gibt es aktuelle Informationen aus der Region Delitzsch, hier die Meldungen des Tages.

Rackwitz bekommt wieder eine Kneipe

Die ausgedünnte Kneipenlandschaft in Rackwitz erfährt Belebung. Am Sonntag, dem 15. März, eröffnet das Krebsbachstübchen (ehemals Trillerpfeife) in der Bahnhofstraße am Sportplatz. Ab 11 Uhr empfängt der neue Wirt, Sebastian Berger, seine Premierengäste. Der Gastronom möchte regionale und saisonale Küche anbieten und zukünftig von Mittwoch bis Sonntag und auch für Familien- und Firmenfeiern öffnen.

Bewohnerparkausweis rechtzeitig verlängern

Wer in der Stadtverwaltung Delitzsch seinen Bewohnerparkausweis verlängern will, sollte dies nicht erst kurz vor der Angst tun. Es empfiehlt sich die Neuaustellung mindestens 14 Tage vorher zu beantragen. Derzeit gibt es in der Loberstadt neun Straßen, in denen Bewohnerparkausweise gelten. Das heißt, dass nur der Inhaber eines solchen die dort vorhandenen Parkplätze benutzten darf oder dass dieser keine Parkgebühren entrichten muss. Der Bewohnerparkausweis garantiert jedoch keinen bestimmten oder freien Stellplatz.

Löbnitz verlängert Vertrag mit Gebäudereiniger

Der Vertrag mit dem Reinigungsunternehmen für die Löbnitzer Grundschule wird verlängert. Eigentlich läuft er zum 30. Juni aus. Er müsste neu ausgeschrieben werden. Doch derzeit wird der Umbau des Schulkomplexes vorbereitet. Die Pläne für die Raumaufteilung stehen, an Finanzierung und Baudurchführung wird gearbeitet. Es steht also noch nicht fest, was künftig der Reinigung bedarf. Deshalb soll die Klausel genutzt werden, laut der die Vertragslaufzeit einmalig um ein Jahr verlängert werden kann.

Verkaufsoffene Sonntage in Delitzsch

Vier verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr hat der Stadtrat Delitzsch jüngst abgesegnet. Den Anfang macht der 5. April, wo in der Stadt „Mobil in den Frühling“ mit einer kleinen Automesse stattfinden soll. Anlässlich des Frühlings- und Genussmarktes gibt es auch am 10. Mai einen verkaufsoffenen Sonntag. Am 8. November plant die Werbegemeinschaft ein Herbstfest mit verkaufsoffenem Sonntag. Schließlich soll es parallel zum Adventsmarkt auch am 6. Dezember einen verkaufsoffenen Sonntag geben.

Pistorius und Köpping kommen nach Delitzsch

Zwei Sozialdemokraten wollen am Montag, dem 9. März, mit den Delitzschern im Kulturhaus Markt Zwanzig ins Gespräch kommen. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping und der Innenminister von Niedersachsen Boris Pistorius wollen gemeinsam mit ihren Gästen die aktuellen Entwicklungen in Deutschland unter die Lupe nehmen. Obwohl die große Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland mit ihren Lebensumständen insgesamt zufrieden ist, ist das Vertrauen der Deutschen in ihre politischen Eliten und die Demokratie geschwunden. Populismus und Ressentiments nehmen zu, nicht nur im Internet. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist gefährdet. Wie ist das zu erklären und welche Vorschläge haben die beiden Spitzenpolitiker?

Das Podiumsgespräch im Markt Zwanzig in Delitzsch am 9. März startet um 18 Uhr.

Platz für Riesenrad zum Stadtfest

Auch wenn in der Delitzscher Karlstraße ein Neubau wächst und damit der bisherige Stellplatz des Riesenrades zum Peter&Paul nicht zur Verfügung steht, wird es zum Stadtfest das Fahrvergnügen in luftiger Höhe geben. Die Veranstalter haben einen anderen Stellplatz gefunden. Das Riesenrad wird nahe der Schillerbrücke aufgebaut und bietet so nach wie vor den Blick über die Altstadt. In der Karlstraße baut die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch seit vergangenem Sommer ein neues Mietshaus.

Von LVZ