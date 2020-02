Nachrichten aus der Region Delitzsch

Delitzsch

Jeden Tag gibt es aktuelle Informationen aus der Region Delitzsch, hier die Meldungen des Tages.

Neues Gewerbegebiet Thema in Rackwitz

Am Donnerstag tritt der Gemeinderat Rackwitz zu seiner ersten öffentlichen Sitzung des Jahres 2020 zusammen. Ab 19 Uhr geht es im Saal des Rathauses an der Hauptstraße 11 unter anderem um eine Machbarkeitsuntersuchung für ein mögliches Gewerbegebiet Zschortau-Lemsel. Diese soll unter anderem klären, wann ein Baustart für einen Interessenten möglich wäre. Außerdem stehen unter anderem der Strom-Konzessionsvertrag mit dem Unternehmen Envia Mitteldeutsche Energie, Beschlüsse zur Erschließung des geplanten Wohngebietes an der Buchenwalder Straße im Ortsteil Podelwitz und die Vergabe des Bauvorhabens zum Mehrgenerationenspielplatz im Rackwitzer Neubaugebiet auf der Tagesordnung . Zu Sitzungsbeginn gibt es wie gewohnt eine Bürgerfragestunde. mhs

Hort braucht Unterstützung

Der Hort am Rosengarten benötigt Unterstützung bei einem Fußballturnier und in der Näh-AG. Die Näh-AG sucht noch helfende Hände. Wer mittwochs freie Kapazitäten hat, viel Freude im Umgang mit Kindern und dazu noch nähbegeistert ist, darf sich gern im Hort in der August-Bebel-Straße 4 melden. Das alljährliche Hort-Fußballturnier plant das Team für den 20. Juni 2020 im Eisenbahner-Stadion. Hierfür werden noch einen Trainer, Pokale und Medaillen benötigt.

Helfer fürs Turnier melden sich bitte bis spätestens Mitte März, Telefon 034202 63746.

Trickbetrug am Telefon

„Auch Verlierer gewinnen jetzt beim Lotto.“ So lautete ein Gewinnversprechen, dass einer 76-jährigen Delitzscherin am Donnerstagmittag per Telefon gemacht wurde. Der Seniorin wurde gegen 14.30 Uhr mitgeteilt, dass sie im Lotto „6 aus 49“ in einer Ziehung, die ausschließlich für Verlierer sei, 36 000 Euro gewonnen hätte. Der Gewinnbetrag sollte ihr noch am selben Tag persönlich nach Hause gebracht werden. Die 76-Jährige, die selbst kein Lotto spielt, ließ sich auf keine weitere Diskussion ein und beendete das Telefonat. Eine Geldübergabe hat nicht stattgefunden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Betrugs.

Gemeinderat beschließt über Vereinshaus Kletzen

Ein Grundsatzbeschluss über das Vereinshaus in Kletzen steht am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung Krostitz an. Auf der Tagesordnung steht ebenfalls ein Grundsatzbeschluss über die Investitionen des Jahres 2020. An diesem Abend ist zudem die Wahl des Leiters des Krostitzer Bauamtes vorgesehen. Der Partnerschaftsvereins mit der Gemeinde Allègre/Monletin stellt sich ebenfalls vor. Einer der ersten Punkte der Versammlung, die um 19.30 Uhr im Gemeinschaftszentrum, Dübener Straße 1, startet, sind die Einwohnerfragen.

Rackwitz präsentiert Pläne für ehemaligen Konsum

Hinter der Gemeinde Rackwitz liegen sechs Monate Besichtigungen, Workshops, Nutzergesprächen und einer Bürgerbeteiligungen. Das alles mit dem Ziel, ein stimmiges Raumkonzept und eine Nachnutzung für das ehemalige Konsum-Gebäude zu fertigen. Wie dieses aussieht und welche Umbaumaßnahmen dazu anstehen, will die Gemeinde am morgigen Dienstag präsentieren und lädt ab 18 Uhr in das Objekt an der Hauptstraße 1 ein. Besonders erfreulich sei, dass die multipel genutzten Räume im „Landi“ zukünftig mit klassischen Gewerberäumen kombiniert werden, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss und Getränke.

Anmeldung für Gartentag

Die Anmeldefrist für den Tag der offenen Gartentür in Delitzsch und Umgebung läuft bald ab. Wer seinen privaten begrünten Innenhof oder Garten jetzt noch anmelden möchte, hat nur noch bis zum 29. Februar Zeit. Voraussetzungen sind unter andrem eine Mindestgröße von etwa 50 Quadratmetern und die Bereitschaft zur Kommunikation mit Besuchern.

Interessierte wenden sich bitte an die Koordinatorin bei der Stadtverwaltung Nadine Fuchs, Telefon 034202 67-124, nadine.fuchs@delitzsch.de, weitere Infos auf offene-gaerten-delitzsch.de

Von lvz