Nachwuchs bei Zwergziegen und Mähnenspringern im Tiergarten Delitzsch

Neuer Nachwuchs im Delitzscher Tiergarten. Leiterin Elisabeth Wiegand kann sich über sechs kleine Afrikanische Zwergziegen freuen – drei Ziegen-Jungs und drei Ziegen-Mädchen. Sie bilden eine munteren Truppe und springen bereits im Freien herum. Und auch in der Herde der Mähnenspringer im Tiergarten toben jetzt zwei kleine Jungtiere mit durchs Gehege. Mähnenspringer gelten als gefährdete Art. Ihr ursprünglicher Lebensraum sind die nordafrikanischen Gebirgszüge. Die aktuellen Bestände werden aber wegen intensiver Bejagung ständig dezimiert.

Die kleine Herde der Mähnenspringer im Tiergarten hat Nachwuchs. Quelle: Wolfgang Sens

Erfüllung aller Auflagen noch ungewiss

Wie die Stadt Delitzsch am Mittwoch mitteilte, bereite sich der Tiergarten derzeit intensiv auf eine Öffnung ab der kommenden Woche vor. Zur Einhaltung der gültigen Hygienebestimmungen und zur Durchsetzung der Kontaktbeschränkungen würden derzeit Konzepte erarbeitet. So soll im Tiergarten ein Rundgang angelegt werden, um die Laufrichtungen der Besucher vorzugeben. Die Zooschule und die Streichelgehege bleiben geschlossen. Eine Öffnung von zoologischen Gärten ist in Sachsen ab 4. Mai wieder möglich. Ob der Delitzscher Tiergarten alle damit verbundenen Auflagen erfüllen kann, wird sich aber erst am Wochenende zeigen.

Von LVZ