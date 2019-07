Die Nacht zum 27. Mai 2019 war eine aufregende für die Bewohner des Delitzscher Ortsteils Benndorf. Dämmstoffe waren in Brand geraten, die hoch in den Himmel schießenden Flammen bedrohten das Dorf. Hunderte Einsatzkräfte bekamen die Sache in den Griff. Dafür gab es jetzt ein großes Dankeschön.