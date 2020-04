Nachwuchssegen im Tiergarten Delitzsch

Delitzsch

Corona hin oder her. Der Tiergarten Delitzsch freut sich über Nachwuchs. Und auch wenn die wochenlange Schließzeit kein Grund zur Freude ist, so hat sie doch ihre positiven Aspekte in Sachen Nachwuchs vor allen bei den gefiederten Schützlingen.

Schwangerschaftstest nicht so einfach

Bei den Mähnenspringern im Tiergarten Delitzsch gibt es jetzt Nachwuchs. Das Jungtier kam am Mittwoch zur Welt und erkundet mit seinen fünf erwachsenen Artgenossen bereits das Gehege. Auch das kürzlich geborene Trampeltierjunge ist wohlauf und hat über die Osterfeiertage einen erst vier Jahre alten Paten gefunden. Ein kleines Springtamarinbaby macht seine ersten Entdeckungstouren. Nachwuchs gibt es auch bei Kaninchen und Meerschweinchen. Und auch bei einigen anderen der Schützlinge kann Tiergartenleiterin Elisabeth Wiegand Nachwuchs nicht ausschließen. Schwangerschaften im Tierreich nachzuweisen, sei aber gar nicht so leicht, berichtet die Tiermedizinerin: „So ein Test bedeutet immer auch Stress für ein Tier und den versuchen wir zu vermeiden, lassen uns lieber überraschen.“

Anzeige

Tiere anfangs irritiert

Zwar seien alle Tiere anfangs leicht verwundert gewesen über ausbleibende Besucher, doch gerade bei sämtlichen Vogelarten im Tiergarten zeige diese absolute Ruhe auch gute Seiten. „Für das Brutverhalten ist das eine sehr gute Situation“, erzählt Elisabeth Wiegand. Nachwuchs gibt es so in der begehbaren Vogelvoliere, wo das Singdrossel-Pärchen erstmals gebrütet hat. Drei Küken sitzen im Nest und werden von den Eltern bestens versorgt. Auch andere Vogelarten im restlichen Tiergarten wie Wellensittiche und Lachende Hänse zeigen Brutverhalten.

Weitere LVZ+ Artikel

Umso schöneres Comeback

Ansonsten laufen vor allem dank des engagierten Fördervereins etliche Reparatur- und Verschönerungsarbeiten wie etwa am neuen Raubtiergehege, wo eines Tages Geparden zu bestaunen sein werden.

Von Christine Jacob