Nächster Wallgraben-Abschnitt in Delitzsch erst in Wochen fertig

Delitzsch

Die Baggerarbeiten im zweiten von insgesamt vier Bauabschnitten am Delitzscher Wallgraben sind weitgehend abgeschlossen. Und doch ist die Baustelle noch lange nicht so weit gediehen, dass wieder geflutet werden kann.

Trockenlegung der Sohle

Vor allem laufen Drainagearbeiten zur Trockenlegung der Sohle. Das dient der Vorbereitung zur Verlegung der Dichtungsmatten. Es werden Bentonitmatten eingesetzt, die die Sohle des Wallgrabens abdichten sollen. Viele Beobachter haben den Eindruck, dass der Wallgraben nun in diesem Abschnitt tiefer ausgebaggert worden sei als noch im ersten Abschnitt. Dieser Eindruck täusche, heißt es aus der Stadtverwaltung. Und die Täuschung hänge offenbar damit zusammen, dass am Ende des 1. Bauabschnitts die Sohle infolge des starken Wasserandranges angehoben werden musste.

Nach den Drainagearbeiten werden nun noch die Spunddielen für die Errichtung des Bootssteges zu rammen sein und die Böschung zu profilieren. Eine Flutung dieses Bauabschnitts zwischen Leipziger Straße und Holzstraße ist in Abhängigkeit von der Witterung frühestens Ende März möglich. Die Promenade ist diesmal im Gegensatz zum ersten Bauabschnitt nicht gesperrt.

SPD Delitzsch stellt Antrag

Es steht auch schon fest, dass auch die weiteren beiden Bauabschnitte des historischen Grabens bis hin zum Tennisplatz mit Bentonitmatten zur Abdichtung versehen werden. Die Weiden, um die viele Delitzscher gebangt hatten, werden stehen bleiben. Eine Fällung sei nie von ihr geplant gewesen, versicherte die Stadtverwaltung bereits. Insgesamt werden als Ausgleich für die Wallgraben-Sanierung 40 Bäume neu entlang des Gewässers gepflanzt. Im Stadtrat am Donnerstagabend will die SPD-Fraktion einen Antrag einbringen, der unter anderem fordert, dass dem Stadtrat künftig für den 3. und 4. Bauabschnitt Sanierungsvarianten mit und ohne Erhalt des vorhandenen Baumbestandes zur Entscheidung vorgelegt werden. Der Stadtrat tagt am heutigen Donnerstag um 17.30 Uhr im Rathaus am Markt, 18.30 Uhr ist Bürgerfragestunde.

Von Christine Jacob