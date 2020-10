Nächtliche Vermissten-Suche am Seelhausener See

Sausedlitz

Mit einem Großeinsatz wurde in der Nacht zu Mittwoch eine Person gesucht, die im Seelhausener See in Not geraten sein sollte. Ab 22.30 Uhr wurde an den Ufern gesucht, wurden Wege und Rastplätze abgelaufen, zudem kreiste ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera über dem Gebiet. Im Einsatz waren Polizei, Rettungsdienst, die Feuerwehren Löbnitz und Muldestausee sowie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Auch die Kameraden der Sausedlitzer Feuerwehr wurden an den See gerufen.

Powermoon-Ballone beleuchten die Szenerie am Ufer. Quelle: Feuerwehr Löbnitz

Vermisster an anderem Ort gefunden

Hell leuchtende Powermoon-Ballone wurden aufgestellt und in deren Licht Boote zu Wasser gelassen. Die Umgebung der Goitzsche wurde ebenfalls auf dem Wasser und zu Land von Rettungskräften aus Sachsen-Anhalt kontrolliert. Doch die Suche in der Dunkelheit blieb ergebnislos und wurde gegen 2.30 Uhr abgebrochen.

Nach Informationen der Polizei wurde der Vermisste schließlich morgens relativ wohlbehalten von einer Sicherheitsfirma auf dem Gelände des Kieswerkes Benndorf aufgefunden. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Löbnitzer Feuerwehr setzt ihr Rettungsboot ein. Quelle: Feuerwehr Löbnitz

Von Heike Liesaus