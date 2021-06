Delitzsch

Sich groß machen, eventuell noch in die Hände klatschen, dann verschwindet er, gibt Ulrich Fiedler noch mit auf den Weg für eine eventuelle Begegnung mit dem Tier. Zuvor hat der 69-Jährige gut 90 Minuten durch das Gelände am Werbeliner See geführt, Spuren gesucht, Rückzugsorte gezeigt. Im Naturschutzgebiet betreibt er zusammen mit zwei Kollegen das Wolfsmonitoring, das an die Fachstelle Wolf und das Lupus Institut gekoppelt ist.

25 Rudel leben aktuell in Sachsen

Deutschlandweit wurden bisher 113 Wolfsrudel und 360 Welpen nachgewiesen. Sie kommen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen vor. Im Freistaat gibt es aktuell etwa 25 Rudel. Die Wolfsterritorien konzentrieren sich hier vor allem in den Regionen östlich von Dresden, aber auch in Nordsachsen gibt es sie vereinzelt – in der Dübener Heide bei Authausen, in der Dahlener Heide und eben am Werbeliner See.

Während Fiedler durch das Gelände führt, ist die Begeisterung für das Tier Wolf und seine Lebenswelt förmlich zu spüren. Fiedler war bis 2017 Umweltdezernent und Vize-Landrat in Nordsachsen. Vor der politischen Wende arbeitete der Diplom-Ingenieur für Leistungselektronik im Braunkohlenkombinat Bitterfeld-West. Nach der Wende war für ihn klar, dass er an der Neugestaltung teilnehmen wollte. Als Verantwortungsträger gingen über seinen Tisch viele Großvorhaben. Der Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle, die Abwehr einer Sondermülldeponie oder die Gebietsreformen. Auch den schwierigen Prozess des Vogel- und Naturschutzgebietes am Werbeliner See begleitete der heutige Rentner. Und er tut es weiterhin.

Ulrich Fiedler vor einem der vermuteten Rückzugsorte. Bis 2017 war der 69-Jährige Umweltdezernent und Vize-Landrat in Nordsachsen. Vor der politischen Wende arbeitete der Diplom-Ingenieur für Leistungselektronik im Braunkohlenkombinat Bitterfeld-West. Seit 2018 kümmert er sich um das Wolfsmonitoring. Quelle: Mathias Schönknecht

Als es 2018 erste Vermutungen gab, dass Wölfe am Werbeliner See leben, riefen seine alten Kollegen an und fühlten in Richtung Beobachtung vor, erinnert sich Fiedler. Er überlegte nicht lange. Seit 2018 ist er dabei und erbrachte mit seinem Kollegen Jan Schöne den ersten Fotonachweise per Wildtierkamera. Vier Tiere hatte er bisher gleichzeitig auf dem Film. Bis zu zehn könnten in dem Gebiet leben.

Nur 1500 Fotos passen auf eine Speicherkarte. In den Sommermonaten muss Ulrich Fiedler daher einmal pro Woche alle drei Standorte seiner Kameras aufsuchen. Im Winter lösen die Kameras seltener automatisch aus. Es bewegen sich unter anderem schlicht weniger Störfaktoren wie Gräser. Doch der Austausch der Karten sei die kleinste Arbeit, sagt der Wolfbeobachter. Alle Dateien durchzusehen, auszuwerten und katalogisieren benötige mehr Zeit.

Eine wegweisende Begegnung

Den entscheidenden Moment für die Begeisterung lieferte ein Wolf selbst. Man könnte meinen, die Tiere haben Fiedler ausgesucht. Kurz nach dem er mit dem Monitoring begonnen hatte, stand er 2018 plötzlich einem Wolf in der Morgendämmerung gegenüber. Nur etwas mehr als 30 Meter Abstand. „Er hat mich angeguckt“, sagt Fiedler, „und ich ihn“. Dann sei das Tier einfach weitergezogen. „Es ist ein fesselnder Blick“, sagt Fiedler.

Ulrich Fiedler zeigt eine Losung. Ihre Analyse gibt unter anderem Aufschluss über das Nahrungsverhalten der Wölfe. Quelle: Mathias Schönknecht

Beim Wolfsmonitoring geht es um die Überwachung der Population, um Zahlen zur Größe, zu deren Entwicklung und der Verbreitung. Zu Verwandtschaftsverhältnissen und die Gesundheitssituation. Dabei spielt neben den Fotos und Videos auch die Auswertung beispielsweise von Losungen eine Rolle. Dies dient beispielsweise dazu, um festzustellen, was die Tiere fressen.

Hauptnahrungsquelle: Reh und Wildschwein

Am Werbeliner See sind es zu 98 Prozent Rehe oder Wildschweine, berichtet Fiedler über die Erkenntnisse eines weiteren Kollegen, der sich um die Auswertung des Kots der Tiere kümmert. In den restlichen zwei Prozent sind Hasen und auch Nutztiere enthalten. Obwohl es nie eine Anzeige gab, dass in der näheren Umgebung ein Nutztier durch einen Wolf getötet worden sei.

Ulrich Fiedler ist zufrieden mit der Entwicklung des ehemaligen Braunkohletagebaus. „Jeder solvente Staat sollte sich ein Gebiet wie dieses leisten“, sagt er. Es biete außergewöhnliche Voraussetzungen für die Ansiedlung von geschützten Tieren, sagt Fiedler.

Vortrag geplant

Das Revier der Wölfe übersteigt jedoch das Ausmaß des Naturschutzgebietes. Während das Schutzgebiet nur etwa 15 Quadratkilometer groß ist, kommt ein Revier auf eine Fläche zwischen 100 und 350 Quadratkilometer. Je nachdem wie viele Tiere darin leben und wie beispielsweise das Futterangebot ist. Der Werbeliner See sei nur die gute Stube, die als Rückzugsort gilt, sagt Ulrich Fiedler. Der Wolf sei ein sehr lauffreudiges Tier, aber durch das Gestrüpp zu gehen mag er nicht, „da ist er faul“. Noch in diesem Jahr will Fiedler in Zusammenarbeit mit dem Projektbüro des Naturschutzgebietes einen Vortrag zum Thema Wolf halten und sein Wissen weitergeben.

Von Mathias Schönknecht