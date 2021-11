Renneritz/Löbnitz

Im Juli dieses Jahres löste ein Flugzeugabsturz nördlich von Delitzsch große Anteilnahme aus. Während eines Segelflieger-Jugendcamps auf dem Flugplatz Renneritz in Sachsen-Anhalt stürzte ein Kleinflugzeug ab. Alle vier Insassen, darunter drei Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen und der Pilot aus der Gemeinde Löbnitz, kamen dabei ums Leben. Jetzt hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ihren Zwischenbericht veröffentlicht.

Flugzeug kippte in steiler Rechtskurve

Der Bericht fasst erstmals detailliert die Ereignisse des Tages zusammen. Laut BFU startete der Pilot mit dem Flugzeug „Wilga 35“ um 16.45 Uhr von der Piste 25 zu einem Rundflug nach Sichtflugregeln. Nach Zeugenaussagen stieg das Flugzeug auf eine Höhe von 50 Meter und ging danach in eine Rechtskurve. Dabei habe der Pilot gemeldet, „dass er zurückkäme“.

Bei gleichbleibender Höhe und, so die Aussagen, geringer Geschwindigkeit sei die Maschine entlang der nördlichen Flugplatzgrenze geflogen. Am nordöstlichen Ende des Platzes drehte es erneut in eine steile Rechtskurve. Dabei kippte es über die rechte Tragfläche ab, stürzte zu Boden und geriet in Brand.

Abschlussbericht wird im Juli 2022 erwartet

Über Claude S., den Piloten, heißt es im Bericht, dass der 55-jährige französischer Staatsbürger und seit 2011 im Besitz einer gültigen französischen Lizenz war. Auch das flugmedizinische Tauglichkeitszeugnis war gültig. Es beinhaltete lediglich Einschränkungen hinsichtlich einer Korrektur für eine eingeschränkte Sehschärfe in der Ferne und war nur bei Tage gültig.

Bei dem 1973 gefertigten Flugzeug sei die Lufttüchtigkeit am 13. April 2021 festgestellt worden. Nach Zeugenaussagen herrschten gute Sichtflugwetterbedingungen. Der Pilot habe Funkkontakt mit dem Flugleiter gehabt, der auch von anderen mitgehört aber nicht aufgezeichnet wurde. Laut den pathologischen Angaben erlitten die Insassen beim Aufprall Verletzungen, die nicht überlebbar waren. Der Abschlussbericht wird laut BFU im Juli 2022 erscheinen. Darin soll es auch eine Analyse und Unfallursache geben.

