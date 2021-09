Lindenhayn

Bei einem Unfall nahe Lindenhayn (Gemeinde Schönwölkau) wurde am Donnerstagabend ein 24 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der junge Mann gegen 21 Uhr mit einem BMW auf der Bundesstraße 2 aus Richtung Bad Düben kommend in Richtung Leipzig unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Lindenhayn habe er dann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der BMW kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum.

Alkoholgeruch bemerkt

Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Versorgung des 24-Jährigen sei Alkoholgeruch wahrgenommen worden, berichtete die Polizei weiter. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Von LVZ