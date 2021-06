Nasenbären und neuer Eingangsbereich – Tierpark Eilenburg wird noch schöner

Eilenburg

Die Pfauen und Kaninchen kreuzen den Weg. Die Hängebauch- und Minischweine grunzen genüsslich unter den Bürstenstrichen der Besucher, die Ziegen meckern nach den Leckerlis aus dem Futterautomaten – im Eilenburger Tierpark können die Besucher Tiere nicht nur sehen, beobachten, suchen, finden und entdecken, sondern eben auch fühlen, streicheln, bürsten, begreifen, riechen und hören.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein einfaches Erfolgsrezept

„Die Tierwelt mit allen Sinnen erlebbar machen“, so bringt Stefan Teuber, der den Minizoo seit über 30 Jahren leitet, das Erfolgsrezept auf den Punkt.

Mit dem Ende 2019 eröffneten Tropicana wurde das fortgesetzt. Erzählt wird hier die Geschichte eines von den Menschen verlassenen Dschungeldorfes, das von der Natur Stück für Stück zurückerobert wird. Hier können die Besucher einen Blick auf die in einer Hütte lebenden Boas werfen. Und vielleicht erschrecken sie sich, wenn die Goldkopflöwenaffen Sissi und Franz einfach mal so über ihre Köpfe springen. Sie staunen aber auch über die krakeelenden Kanarienvögel und darüber, dass sich der Handlauf am Baum-Klettersteg plötzlich als Leguan entpuppt.

Doch obwohl das Tropicana, das als Tierhaus seit seiner Eröffnung wegen Corona öfter geschlossen als offen war, seine volle Strahlkraft noch gar nicht ausspielen konnte, will sich der Tierparkverein, der auf die Eintritt zahlenden Besucher angewiesen ist, darauf nicht ausruhen.

Verein hat die 100 000 fest im Blick

Im Vor-Corona-Jahr 2019 gab es mit 87 000 Gästen einen neuen Rekord. „Doch über kurz oder lang peilen wir 100 000 Besucher an“, formuliert Stefan Teuber das große Ziel. Und damit es sich für die Gäste auch in so großer Zahl im Tierpark einfach nur tierisch gut anfühlt, wird jetzt das Service- und Infrastrukturprojekt 2025 angegangen. Es handelt sich dabei um ein mehrjähriges Projekt, das mit rund 400 000 Euro in etwa die gleiche Größenordnung wie das Tropicana hat.

Eingangsbereich wird komplett umgekrempelt

Im Wirtschaftshof, über den künftig auch die Anlieferung der Gaststätte erfolgen soll, wurden erste Arbeiten bereits ausgeführt. Quelle: Ilka Fischer

Dabei wird der Eingangsbereich, der für die derzeitigen Besuchermengen einfach nicht konzipiert ist, komplett umgekrempelt. Die wichtigsten Änderungen für die Besucher: Das inzwischen alte und undichte Kassenhaus wird rund 100 Meter weiter und damit dann an der Nordseite des Tierparks durch einen Neubau ersetzt. In ihm wird dann auch gleich ein modernes Kassensystem Einzug halten, das Kartenzahlung möglich macht. Und obwohl die Frei- und Veranstaltungsfläche rund um die Gaststätte sehr großzügig bemessen ist, bekommt sie nun noch einen Teil des bisherigen Wirtschaftshofes dazu, auf dem dann auch gleich noch ein Spielplatz für die Allerkleinsten Platz finden wird.

Positiv für die Besucher dürfte zudem sein, dass die Versorgungsfahrzeuge dank einer inzwischen bereits geschaffenen neuen Zufahrt nicht mehr über die Freifläche anliefern müssen.

Nasenbären sollen einziehen

Und nicht zuletzt: Der Verein möchte im Zuge der für die nächsten drei, vier Jahre konzipierten Umbauten auch das provisorische Kaninchengehege am Haupthaus durch eine Anlage für Nasenbären und weitere Kleintieren ersetzen. Mit den Nasenbären, die nur etwas über einen halben Meter groß werden und bei denen rüsselförmige Nase und buschiger Schwanz auffällig sind, klettert die Zahl der gezeigten Arten dann übrigens auf 50.

Erfahrungen der Vergangenheit helfen

All das zu bauen kostet natürlich Geld. Doch der Verein, der den Minizoo 1998 aus städtischer Trägerschaft übernahm und damit vor dem Schließen bewahrte, hat in den vergangenen beiden Jahrzehnten schon etliche diesbezügliche Erfahrungen gesammelt. Denn vor dem Tropicana-Projekt hat er unter anderem auch schon das Haupthaus saniert, die Gaststätte in Holzblockbauweise errichtet, aber auch ein Klein-Pongoland, eine begehbare Wellensittich-Voliere und ein Streichel-Wollschweingehege errichtet.

Verein zählt wieder auf die Hilfe seiner Fans

Bange ist dem Verein vor dieser erneuten Mammutaufgabe nicht. „Anders als beim Tropicana“, so schätzt Stefan Teuber, der in Personalunion immer auch Bauleiter ist, „können wir das Vorhaben in mehrere kleine Objekte aufteilen und damit einfacher bewältigen.“ Das gilt auch, obwohl für den Verein klar ist: Wir bauen, anders als das Tropicana ohne Kredit, dafür aber mit viel Elan und hoffentlich auch wieder mit großer Unterstützung vieler Tierparkfreunde.

Von Ilka Fischer