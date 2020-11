Delitzsch

Die Fortschritte sind auch in der Zeit der fallenden Blätter zu sehen: In den Natur-Schaugärten des Projektes Gartenkultur im Delitzscher Land ging es bei Abschluss-Workshops unter der Leitung von professionellen Gestalterinnen mit den Pflanzungen weiter.

An der Schmiede Badrina sind jetzt die Bereiche Kinder-Garten, Technischer Garten und Kaffee-Garten angelegt. Deren Kennzeichen sind mal Beerensträucher zum Naschen, Sand- und Matschraum, dann wieder ein historischer Bohrer als zentrales Gestaltungselement und im dritten Areal Fenster-Ausschank, Sitzbereich mit Findlingen, Stockrosen, Akelei und Quendel.

Für den Gartentreff der Bürgerinitiative Ahornweg in Hohenrodasetzten 15 Helfer gemeinsam heimische Büsche und Bäume rund um den Bolzplatz am neuen Wohngebiet in die Erde. Die lebhafte Bepflanzung und der Feierabendgarten können im kommenden Frühling samt Wildstaudenbeet, Schmetterlings- und Wildbienensaum aufblühen. Steinpyramide, Gehölzgruppe, Sitzpodest kommen noch dazu.

Der Naturschaugarten am Bolzplatz in Hohenroda ist mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt. Quelle: Heike Liesaus

Julia Gruhne, Initiatorin vom Verein Delitzscher Land, freut es, wenn sie hört, dass der eine oder andere Teilnehmer sogar schon Ideen aus den Workshops für die eigene Gartengestaltung übernimmt. Denn es ist Anliegen zu zeigen, dass ein Naturgarten pflegeleicht sein kann, dass es nicht die Kies-Einöde mit Alibipflanze sein muss. Letztlich können diese Beispiel-Anlagen jetzt schon von besichtigt werden. Sie sind alle einsehbar.

In Lissa wiederum wurden im Garten der „Alten Pfarre“ verwilderte Ecken neu gestaltet. So ist jetzt die Fläche vorm Eidechsenberg bepflanzt, die diversen Kriechtierarten Unterschlupf bieten soll. Kompostgarten und grünes Obstzimmer sind fertig. Für die Akteure gab es vorm Einsatz noch eine kleine Pflanzenkunde über Wildstauden und Bodendecker. So wurde nicht nur Gekauftes gepflanzt und gesät, sondern auch „wild“ im Garten Gewachsenes verwendet.

Frauenpower beim Einsatz im Naturschaugarten an der Schmiede Badrina. Quelle: privat

Im Rahmen des Gartenkultur-Projekts Delitzscher Land wurde auch gefeiert. Das Wiesenfest stieg auf dem Pfarrgarten-Gelände Glesien. Es wurde als Info-Veranstaltung von der Gartenkultur Delitzscher Land, dem Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen sowie Ortschaftsrat Glesien und Stadt Schkeuditz gemeinsam organisiert. Da konnte zum Beispiel getestet werden, wie groß der ganz persönliche ökologische Fußabdruck ist. Dieser veranschaulicht, wie viel Fläche jeder Einzelne durch seinen persönlichen Lebensstil, durch Wohnen, Mobilität, Ernährung und Konsum, beansprucht.

Es gab dort auch Baumschul- und Handwerksprodukte sowie Kürbis-, Apfelsorten-, Hühner- und Imkereischau. Pflanzenberatung und Führungen durch den Naschgarten und die Kirche rundeten das Programm ab.

Von Heike Liesaus