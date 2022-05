„Natur zum Anfassen“ im Schullandheim Reibitz: Anmeldungen für Grundschul-Klassen starten

Reibitz

Keine Angst vor Krabbeltieren: Beim Projekt „Natur zum Anfassen“ ist in diesem Jahr die „Artenreiche Insektenwelt – im Netz der Spinne“ das Thema. Schulklassen können jetzt für diesen Umweltbildungstag angemeldet werden. Die Exkursionstage für Grundschüler finden in Sachsen vom 12. September bis 7. Oktober statt. „Diesmal können auch wieder jeweils zwei Klassen am Tag kommen“, erklärte Debora Glewe, Leiterin des Schullandheims Reibitz, beim Vor-Ort-Treffen zum Anmeldeauftakt. Denn im vorigen Jahr war wegen der Pandemie-Lage nur eine Klasse erlaubt.

Derzeit ist das Schullandheim Herberge für circa 60 Menschen, die aus der Ukraine fliehen mussten. Die Mitarbeiter sind derzeit in der Gastgeberrolle für diese Familien. Aktuell sind Exkursionen ins Schullandheim abgesagt. Aber das soll sich in den kommenden Monaten auch wieder ändern, wenn mehr Wohnungen für die Geflüchteten gefunden werden. „Das Reibitzer Schullandheim ist nicht der einzige unserer Partner, der derzeit Menschen aus der Ukraine aufgenommen hat“, erklärte Susanne Weiß, Leiterin Bildungsprojekte bei EnviaM.

In Sachsen sind neben dem Schullandheim Reibitz die Ökologische Station in Naundorf des Umweltvereins Grüne Welle und der Reit- und Kinderbauernhof Krasselt in Luppa sowie die Ökostation Borna-Birkenhain im Landkreis Leipzig Partner für „Natur zum Anfassen“. Die Bildungstage werden von den Energieversorgern Mitgas und EnviaM zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 in der 13. Auflage geplant. Bei den Exkursionen können die Kinder unter anderem Gliederfüßer entdecken, beobachten und bestimmen, sie können die verschiedenen Lebensräume kennen- und unter anderem Spinnentiere von Insekten unterscheiden lernen. Es wird gestaltet, experimentiert, gebastelt und gewerkelt.

Interessierte Schulklassen können sich auf den Naturhöfen ihrer Region unter www.natur-zum-anfas=sen.de anmelden. 

Von Heike Liesaus