Hohenroda

Auf dem Bolzplatz neben der neuen Wohnsiedlung in Hohenroda grünt Rasen. Es gibt solide Tore, einen Zaun, Bänke. Aber es fehlt an Bäumen, Büschen, die Schatten spenden, einer Ecke, die zum Verweilen einlädt. Das soll sich mit dem Projekt Gartenkultur im Delitzscher Land ändern. Das half in den vergangenen Monaten nicht allein den Hohenrodaern, in Workshops mit Fach-Beraterinnen Ideen für Naturschaugarten-Gestaltung zu entwickeln. Sechs Initiativen zwischen Gerbisdorf und Taucha werden demnächst die Workshopreihe mit der praktischen Umsetzung beenden.

In Hohenroda soll der Bolzplatz von lebhafter Bepflanzung plus „Feierabendgarten“ umrahmt werden: Stichworte wie Wildstaudenbeet, Steinpyramide, Gehölzgruppe, Sitzpodest finden sich im Gestaltungsplan. Wichtig sind heimische Büsche und Bäume. Um die zu beschaffen, ist finanzielle Hilfe gefragt. Auch auf der Website des Heimatvereins Hohenroda/Mocherwitz, über den die Spenden für den Naturschaugarten eingesammelt werden, stehen die Kontakte. „Am 17. Oktober haben wir Termin, dann ziehen wir das durch. Alles, was wir bis dahin an Geld haben, geben wir aus“, erklärt Nico Lehmann aus der Gruppe der Initiatoren.

So soll das Areal rund um den Bolzplatz Hohenroda gestaltet werden. Quelle: HaBeeTat

In Badrina will der Förderverein Schmiede das Umfeld rings um das sanierte technische Denkmal gestalten. Technik-Garten, Kaffee-Garten, Kinder-Garten, der zum Beispiel Naschsträucher enthält, sind geplant. Am 10. Oktober sollen letzte Pflanzungen erfolgen. Auch dafür wird noch Geld gesammelt.

In Lissahaben sich bisher unbeachtete Ecken im Pfarrgarten verändert. Ein Grillplatz ist entstanden, der Pflanzplatz für eine Schwedische Mehlbeere vorbereitet, die eine malerische Krone entwickelt. Echsengarten, Kompostgarten, grünes Obstzimmer sind andere Komponenten betitelt. Am 18. Oktober ist dort Abschlusstermin.

In Hohenprießnitz ist das Gelände der dortigen Zscheppliner Grundschule als Garten zu gestalten. Am 14. Oktober sollen die entwickelten Pläne in der Schulkonferenz besprochen werden. Dann sind weitere Gespräche mit Lehrern, Eltern, Gemeindearbeitern vorgesehen, auch um zu klären, was noch gebraucht wird und was schon geschafft ist. „Denn Hochbeete haben wir bereits angelegt“, erklärt Schulleiterin Veronika Fuchs. Die Gestaltung im Frühjahr werden Eltern mit Technik und Arbeitskraft unterstützen. Die Umsetzung des Projektes „Unser Schulgelände – unser Garten“ ist aber auf mehrere Jahre angelegt.

In Gerbisdorf gestalten die „Brunnenwächter“ ein Areal am Teich, wo auch eine große Baggerschaufel liegt, die an den Braunkohletagebau erinnert. Mit Totholzhaufen, Sandflächen mit Wildblumen, Steingruppe, Sitzbank. „Wir können ihn das nächstes Jahr umsetzen. Wir müssen noch die Pflanzen und auch Material für den Unterbau beschaffen“, erklärt Brirgit Gründling aus dieser Gruppe.

In Taucha haben die Initiatoren vom Jugendparlament gemeinsam mit Anwohnern ihre Pläne mit kleinen Pflöcken auf einem circa 200 Quadratmeter großen Gelände im Ortsteil Plösitz markiert. Es soll als „Dorfmitte“ naturgärtnerische Gestaltung erfahren.

Am Ende sollen diese Projekte zur Reihe von Naturschaugärten im Delitzscher Land gehören, die zeigen, dass Gartengestaltung abseits von Kies-Einöden möglich ist.

Von Heike Liesaus