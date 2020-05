Naturschutzprojekt am Werbeliner See ist mit eigener Seite online

Zwochau

Franka Seidel und Heike Franke haben zum Jahresende 2019 ihre Arbeit im Projektbüro am Werbeliner See aufgenommen. Die beiden Mitarbeiterinnen des Landratsamtes Nordsachsen kümmern sich seither von Zwochau aus um die Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit im Naturschutzgebiet.

Aktuelle und historische Aufnahmen

Das Ziel fasste Franke mit einem Zitat des Verhaltensforschers Konrad Lorenz zusammen: „Man liebt nur, was man kennt und man schützt nur, was man liebt“. Seidel und Franke wollen dies auch mit Vorträgen und Exkursionen erreichen. Nicht zuletzt und in diesen Tagen soll dies auch mit der Homepage www.nsgwerbelinersee.de erreicht werden. Diese ist nun online.

Anzeige

Neben der Möglichkeit in Kontakt zu treten, werden auch Einblicke in aktuelle Projekte gewährt, Termine angekündigt oder das Schutzgebiet und seine Geschichte mit vielen aktuellen und historischen Fotos noch einmal grundlegen erklärt.

Weitere LVZ+ Artikel

Projekt läuft bis ins Frühjahr

Das Logo des Projektbüros zeigt einen Seeadler, von deren Art sich ein Paar im Gebiet angesiedelt hat. Franka Seidel und Heike Franke entwickeln bis zum Frühjahr 2022 Exkursions- sowie Vortragsangebote und werden regelmäßig als Ansprechpartner im Gebiet unterwegs sein.

Lesen Sie auch

• So soll uns das Naturschutzgebiet Werbeliner See näher gebracht werden

• Das Naturschutzgebiet am Werbeliner See kommt nicht überall gut an

Von mhs