Nazi-Schmierereien in Delitzsch – Polizei ermittelt

Delitzsch

Wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung ermittelt nun die Polizei in Delitzsch. Unbekannte hatten an einem Bürogebäude in der Mittelstraße mehrere Graffiti angebracht. Wie die Polizei berichtete schmierten sie mit schwarzer Farbe fünf nationalsozialistische Symbole und mehrere Schriftzüge an die Fassade, an ein Rollo und auf Gehwegplatten. Außerdem wurden nationalsozialistische Symbole in die Tür und auf die Motorhaube eines in der Nähe geparkten Pkw geritzt.

Hoher Sachschaden

Der Gesamtsachschaden beträgt circa 6000 Euro. Ereignet hat sich die Tat zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 10.45 Uhr.

Von LVZ