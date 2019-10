Neubau an der Leipziger Straße in Delitzsch stockt

Delitzsch

Die Mauern sind schon fast auf ein Geschoss gewachsen. Aber derzeit herrscht Ruhe auf der Baustelle für das neue Wohnhaus an der Leipziger Straße/ Holzstraße in Delitzsch. Die Bauherrin hält sich auf Nachfrage der LVZ bedeckt: „Die Wohnungsgenossenschaft Unitas ist hier gerade bei der Klärung von Details“, wird auf die Anfrage mitgeteilt. Sobald es einen weiteren Baufortschritt gibt, solle Bescheid gegeben werden. Über Näheres wird seitens der Leipziger Genossenschaft, die hier den Neubau errichten will, erst einmal Stillschweigen bewahrt. So lässt sich über Gründe für den Stillstand nur spekulieren: Bei derGrundsteinlegung im Augustwar von Problemen mit der Nachbarschaft die Rede, die damals jedoch als geklärt galten.

Fertigstellung ist im August geplant

In den vielen Jahren vor Baubeginn hatte das Grundstück in der Delitzscher Altstadt brach gelegen. 1989 war der Eckkomplex an dieser Stelle abgerissen worden. Ein Hotelneubau war in den 90er-Jahren geplant und eine Baugrube ausgehoben worden. Aber dieses und weitere Projekte scheiterten jeweils schon in den Anfängen. Die Arbeiten für den Unitas-Bau waren nun im Juli gestartet. Die 15 neuen, zwischen 38 und 136 Quadratmeter großen Wohnungen sollen im August 2020 fertig werden.

Von Heike Liesaus