Delitzsch

Die Würfel sind gefallen: Die Stadt Delitzsch plant den Neubau der Artur-Becker-Oberschule im Osten. Zwischen Neubau und Sanierung so wie sie im Fall der Erasmus-Schmidt-Oberschule stattfand, war lange abgewogen worden. Auch die ursprüngliche Idee, die Schule an den Stadtausgang in Richtung Beerendorf zu verlegen, ist nun endgültig vom Tisch. Und die Zukunftsfragen rund um das Bürgerhaus machen die Schule nochmals zu einem wichtigen Projekt.

Delitzsch braucht Förderung

Hintergrund dabei ist vor allem die Förderfähigkeit des Baus. Für die Artur-Becker-Schule und die Turnhalle muss von Kosten um die 15 Millionen Euro ausgegangen werden, der Bau ist definitiv nur mit der Hilfe von Fördermitteln machbar. Diese Fördermittel aber wird der Freistaat nur innerhalb urbaner Räume gewähren, nicht für einen Bau am Ortsausgang, der obendrein nur schwer erreichbar wäre. Mit dem neuen Stadtumbaugebiet „ Delitzsch-Ost“ hat die Stadt diesen Rahmen bereits im vergangenen Jahr abgesteckt. Die Vorhaben im neuen Gebiet umfassen das Areal rund um die Artur-Becker-Oberschule und den Friedhof, wo die Wege saniert werden. Vor allem die Schule soll vom Stadtumbau profitieren. Aktuell ist die in den 1970er-Jahren errichtete Schule nicht nur baulich nicht mehr auf Höhe der Zeit, sondern auch räumlich. Es gibt Klassen, die ihren Unterricht in Räumen unmittelbar an der Turnhalle und damit nie wirklich in konzentrierter Ruhe erleben müssen. Künftig soll die Schule fünfzügig sein. Nächster Grund für den Neubau ist die Tatsache, dass die Stadt keine Ausweichquartiere mehr hat. Während zum Beispiel bei der Sanierung der Grundschule am Rosenweg noch das Gebäude in der Schulstraße und bei der Sanierung der Erasmus-Schmidt-Schule die ehemalige West-Schule zur Verfügung standen, sind dort nun die evangelische Grundschule eingezogen beziehungsweise der neue Hort Loberaue in der West-Schule im Bau. Die Schüler der Artur-Becker könnten also nicht einfach woanders unterkommen, wollte man die Schule sanieren. „Es ist also nur der jetzige Standort für die Artur-Becker-Schule möglich“, fasst Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos) zusammen.

Das neue Stadtumbaugebiet umfasst den Bereich der Artur-Becker-Oberschule und des Friedhofs. Quelle: Stadtverwaltung Delitzsch

So ist nun der Plan, ein neues Schulgebäude zu errichten, dieses in Betrieb zu nehmen und dann die alte Schule abzureißen. An deren Stelle wiederum könnte dann die neue Mehrzweckhalle als Ersatz für die bisherige Turnhalle kommen. Diese gewinnt besondere Bedeutung, da die Zukunft des Bürgerhauses ungewiss ist. Die Stadt sucht aktuell nach einem neuen Pächter, da der bisherige seinen Vertrag zum Ende Februar 2020 auslaufen lässt. Nicht abschließend geklärt ist, wo Vereine und andere Räume so wie bisher im Bürgerhaus für sich nutzen können. Eine neue Mehrzweckhalle im Delitzscher Osten könnte dies ermöglichen, auch ein Bürgertreff in dem Gebäude sei möglich.

Besondere Herausforderungen

Vor allem aber sind die Anforderungen an die Sportstätte nicht unerheblich. Dort sollen auch Ligaspiele etwa der Volleyballer stattfinden können und dies verlangt, einige Standards zu erfüllen, die die jetzige Halle nicht mehr bieten kann. „Die Stellplätze werden die größte Herausforderung“, sagt der Bürgermeister. Wenn am Wochenende Spiele sind, gibt es schon jetzt große Probleme und vor allem – auch bezogen auf den Schulbetrieb – Beschwerden der Anwohner. Allerdings: Schule und Halle sind erst einmal „nur“ Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung – mit einer Fertigstellung ist nicht vor 2025 zu rechnen.

Von Christine Jacob