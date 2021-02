Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Neubau Artur-Becker-Schule würde 13 Millionen Euro kosten

Für einen möglichen Neubau der Artur-Becker-Schule im Delitzscher Osten wird nach heutiger Sicht mit einer Investition im Gesamtumfang von etwa 13 Millionen Euro gerechnet. Voraussichtlich im Jahre 2026 könnte der Neubau fertiggestellt sein. Hinsichtlich eines Sporthallen-Ersatzneubaus gibt es noch keinen konkreteren Zeitplan. Wahrscheinlich liefe es auf einen Neubau des Schulgebäudes auf dem jetzigen Gelände, dann den Umzug in dieses neue Gebäude, folgend den Abriss des alten Schulgebäudes und dann den Neubau der Sporthalle nach dem gleichen Muster hinaus. In nächster Zeit geht es zunächst um eine sogenannte Grundlagen- und Bedarfsplanung. Es sind Fragen wie die künftige Schülerzahl zu klären.

Die Oberschule ist seit Jahren sanierungsbedürftig und die letzte Schule in Delitzsch, die noch nicht Ziel umfangreicher Modernisierungen geworden ist. Die Schule liegt im Areal des Stadtumbau- und damit möglichen Fördermittelgebietes „Delitzsch-Ost“.

Wochenmarkt findet wieder statt

Ab dem heutigen Dienstag soll wieder der Wochenmarkt vor dem Delitzscher Rathaus stattfinden. Dieser musste zuletzt wegen der Winterwitterung abgesagt werden, unter anderem waren zuletzt die wichtigen Strompoller noch eingefroren. Der Delitzscher Wochenmarkt findet mit seinem abwechslungsreichen Angebot immer dienstags und donnerstags in der Zeit von 8 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz statt. Donnerstags ist meist neben dem Stand der Käserei Lehmann auch ein Gemüsehandel vor Ort.

Altes Verwalterhaus am Löbnitzer Gut ist Geschichte

Das leere und verfallende einstige Verwalterhaus am Löbnitzer Gutsgelände ist Geschichte. Es wurde Anfang des Jahres abgerissen. An dessen Stelle will der Löbnitzer Ulf Herrmann Wohnungen für Ältere bauen. Das abgetragene Gebäude war zu DDR-Zeiten derart umgestaltet worden, dass es nichts mehr historisch Erhaltenswertes aufwies. Nur der Keller sollte erhalten bleiben. Die Ansicht des Neubaus soll dem historischem Teil angeglichen werden. Aber es soll auf der rückwärtigen Seite Balkone geben.

Freie Plätze im Kreativ-Kindergarten

Das Soziokulturelle Zentrum Delitzsch bietet noch freie Plätze in seiner Kreativ-Kita an. In der Einrichtung am Kosebruchweg 14 können Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren betreut werden. Sie liegt in der Nähe des Delitzscher Stadtparks. Es ist ein kleiner Kindergarten mit insgesamt 50 Plätzen, der die Möglichkeit bietet, die Kinder kreativ und individuell zu fördern.

Infos bei Kita-Leiterin Bettina Kühnel unter der Telefonnummer 03402 301867 oder E-Mail bettina.kühnel@soziokulturelles-zentrum.de

Von lvz