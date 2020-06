Delitzsch

Die Fenster sind drin, die Handwerker für den Innenausbau arbeiten. Es geht gut voran am Neubau der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) in der Karlstraße. Das Objekt ist auch gut gefragt und die Wohnungen sind begehrt.

20 neue Wohnungen

Die WGD errichtet auf der rund 2000 Quadratmeter großen Fläche einen mehrgeschossigen Komplex mit 20 Wohnungen. Die sind zentrumsnah, barriere-reduziert, mit Stellplätzen in einer Tiefgarage. Eine Baubrache, die zuletzt zum Parken genutzt wurde, wird damit wieder geschlossen. Im Komplex werden auch Stellplätze geschaffen, die man anmieten kann. Die Nachfrage für die modernen Wohnungen ist gut. Gerade ist die WGD mit Interessenten im Gespräch. Schon vor Beginn der Baumaßnahme hatte es die ersten Anfragen gegeben, manche Interessenten sind zwischenzeitlich aber auch anderswo fündig geworden. Neue Interessenten sind dazu gekommen. Vollkommen vergriffen aber sind die Wohnungen nicht.

Schwerpunkt 2020

Der Neubau ist der Schwerpunkt der WGD-Projekte in diesem Jahr. Während zu Beginn des Jahres und damit deutlich vor der Corona-Krise noch Zweifel herrschten, dass der Komplex bis Jahresende fertig wird, sieht es nun gut aus. „Zumindest eine Haushälfte werden wir wohl fertigstellen können“, sagt WGD-Geschäftsführer André Planer. So könnten in einen von zwei Eingängen des Komplexes dann schon die ersten Mieter einziehen. Der zweite Eingang soll dann möglichst kurz darauf fertig werden.

Schon vor der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lieferengpässen für diverse Materialien war es auf der WGD-Baustelle zu Bauverzug gekommen, weil Lieferzeiten zu lang waren. 2,5 Millionen Euro investiert die WGD in diesen Neubau.

Es wird investiert

2,5 Millionen Euro sind es auch 2020 und in den Folgejahren, die die WGD jährlich in diverse Instandhaltungsmaßnahmen an ihrem Bestand von knapp 2500 Wohnungen investiert. So wurde zum Beispiel die Fassade in der Schloßstraße saniert.

Von Christine Jacob