Neue App bietet Rabatte für Delitzscher Läden

Delitzsch

Wochenlang mussten Geschäfte und Gastronomie in Delitzsch wegen Corona geschlossen bleiben. Nur mit einer belebten Innenstadt sind die Verluste wieder aufzuholen. Der Delitzscher Frederic Hempel, Geschäftsführender Gesellschafter der für die Happy Dinner Card bekannten H&W Agentur, will nun Unterstützung bieten und die Menschen in die Delitzscher Innenstadt locken.

App „take2“ soll Delitzsch beleben helfen

Die H&W Agentur bietet auch die App „take2 by Happy Dinner“, die den Nutzern exklusive Rabatte bietet. In das Angebot hat „take2“ nun auch 13 Delitzscher Angebote von Jeansläden über ein Fotostudio bis hin zu hiesigen Restaurants genommen. Das Angebot wird auch noch um weitere Läden erweitert. Frederic Hempel, der selbst Delitzscher und hier aufgewachsen ist, will so die Gewerbetreibenden seiner Heimatstadt unterstützen. Um in den Genuss der Rabatte zu kommen, muss man einfach nur das Smartphone vorzeigen.

Anzeige

So geht es:

Die App selbst kann gratis heruntergeladen werden und der Nutzer muss sich dort nur mit Mailadresse und einem Passwort registrieren. Dann kann man Sparpakete buchen. Die LVZ-Leser dagegen können mit dem exklusiven Code 3LVZDZ2020 ab 20. Juni drei Monate lang die App ohne jegliche Abo-Kosten nutzen und sich die Rabatte in den Delitzscher Läden und Restaurants sichern.

Weitere LVZ+ Artikel

Von lvz