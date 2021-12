Neue Art im Tiergarten Delitzsch

Delitzsch

Kurz vor dem Jahresende 2021 ist im Tiergarten Delitzsch eine weitere neue Art eingezogen. Neu im Zoo ist nun ein Paar Bronzeflügeltauben. Charakteristisch für die Art sind die bronzegrün bis bronzerot schillernden Flecken auf den Flügeln. Ansonsten sind die Vögel, die in etwa die Größe hiesiger Haustauben haben, in einem matten Braun gefärbt.

Die Bronzeflügeltaube, auch als Buschtaube bekannt, ist in mehreren Unterarten in großen Teilen Australiens sowie auf Tasmanien verbreitet. Das Männchen und das Weibchen, die kurz vor Weihnachten von einem holländischen Züchter in den Tiergarten abgegeben wurden, werden im Tiergarten in der Australien-Voliere zu sehen sein.

Die Anlage wurde 2021 komplett saniert und umgestaltet. Der Förderverein engagierte sich stark in diesem fast 30 000 Euro Kosten umfassenden Projekt. Zu sehen sind dort auch Wellensittiche, Maskenkiebitze und Rotflügelsittiche. Durch die Bronzeflügeltauben kommt eine weitere Art hinzu, die den Gästen interessante Entdeckungen und Beobachtungen sowohl im Boden- als auch im oberen Bereich ermöglicht. Mehr als 40 neue Arten sind 2021 unter der Führung von Konstantin Ruske in den Tiergarten eingezogen.

Christine Jacob

Von cj