Delitzsch

In diesem Frühjahr sind in Delitzsch viele Nachpflanzungen bewerkstelligt worden. Gepflanzt wurden in Delitzsch und einigen Ortsteilen 47 Bäume als Ersatz für gefällte und für erkrankte Bäume. Ursprünglich angekündigt waren 42 Nachpflanzungen.

Nachpflanzung rund um Kaufland Delitzsch

Aus verschiedenen Quellen setzt sich das Budget dafür zusammen, neben Eigenmitteln der Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD) auch aus Privatgeldern für Baumspenden und aus Ersatzzahlungen von Unternehmen. Die Firma Kaufland zum Beispiel, für deren Markterweiterung 2018 zahlreiche Bäume weichen mussten, zahlt für 16 neue Hainbuchen am Parkplatz Bonhoefferstraße und für 10 kleinkronige Winterlinden am Parkplatz Sachsenstraße. In der Loberstraße wurde neben zwei Altbäumen ein Abgang ersetzt – das Trio wurde ebenfalls mit einer Winterlinde komplettiert.

Delitzsch kann auf Spenden bauen

Der Stadtpark, in dem es immer wieder Sorge um die Bäume gibt und aus Sicherheitsgründen gefällt werden musste, hat nun auch wieder neues Grün. Eine Baumspende ermöglichte die Nachpflanzung einer Weide an der Genesung. Zwei weitere Baumspenden ermöglichten originelle Pflanzungen: eine Sumpfeiche konnte im Stadtpark gesetzt werden und auf dem Spielplatz an der Pfortenstraße wächst nun eine Japanische Zelkove, die mit ihrer breit wachsenden Krone einmal ein natürlicher Schattenspender sein wird. In der Lindenstraße wurden dank Mitteln aus dem SGD-Budget zwei Winterlinden nachgepflanzt.

Wallgraben wird wieder grün

Nach Abschluss der Sanierung werden auch am Wallgraben 40 Bäume nachgepflanzt. Im ersten Bauabschnitt nahe des Halleschen Turms werden neun Ersatzpflanzungen vorgenommen, im zweiten zwischen Leipziger Straße und Holzstraße 14. Die restlichen Pflanzungen erfolgen dann in den beiden anderen Bauabschnitten. Gepflanzt werden sollen verschiedene Lindenarten, Ulmen, Buchen, Weiden, Bambus-Erlen und eine Rotbuche.

Von Christine Jacob