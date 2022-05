Neue Bäume für Delitzsch – eine Stelle besonders im Fokus

Delitzsch

Mehr Grün für Delitzsch: Stück für Stück wurden neue Bäume gepflanzt, mehr als 20 sind es bereits. Am Schützenplatz, vielen in Delitzsch auch bekannt als „Telekom-Parkplatz“, wurden in dieser Woche insgesamt zwölf Pyramiden-Hainbuchen gepflanzt. Die Pyramiden-Zuchtform der Birkenart ist wegen des schlanken Wuchses besonders als sogenanntes Straßenbegleitgrün geeignet, so die Stadtverwaltung.

Der Schützenplatz, der direkt am Stadtpark liegt, ist damit deutlich aufgewertet – Pflanzungen gab es dort bisher nur spärlichst. Der Vorteil: Diese Hainbuchen behalten im Winter das braune Herbstlaub und werfen es erst im Frühjahr ab. Die Gehölze bilden deswegen auch in den kalten Monaten einen Blickfang und sind für Vögel ein wichtiger Rückzugsraum.

Pflanzungen in Delitzscher Ortsteilen

Pflanzungen gab es zuletzt aber nicht nur dort. Auch in den vergangenen Wochen und Monaten sind in Delitzsch und den Ortsteilen schon Bäume neu gepflanzt worden – beispielsweise erst vor wenigen Tagen zwei Amur-Linden und eine Rotbuche im Ortsteil Storkwitz und eine essbare Felsenbirne im Ortsteil Beerendorf. Im Delitzscher Stadtpark und an der Schlosspromenade sind in diesem Jahr schon eine Blutbuche und eine Krim-Linde neu gepflanzt worden. Auch entlang der Bitterfelder Straße und an verschiedenen Stellen im Delitzscher Osten wie in der Straße Am Stadtwald gibt es einzelne neue Bäume.

Patenschaften in Delitzsch möglich

Man kann in Delitzsch übrigens nach wie vor Patenschaften für die Pflege, die Anpflanzung oder die Umgestaltung von Grünflächen, Bäumen, Sträuchern, Beeten, Pflanzkübeln und auch Stadtmobiliar übernehmen. Informationen dazu gibt es auf der Stadtseite www.delitzsch.de im Internet.

In Delitzsch und den Ortsteilen wachsen etwa 82 Hektar Wald, insgesamt verfügt die Stadt über 672 Hektar Grünflächen.

Von Christine Jacob