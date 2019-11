Neue Delitzscher Grundschule sucht Lehrer

Delitzsch

Es ist erst das zweite Schuljahr für die Grundschule Peter und Paul in der Schulstraße Delitzsch, doch die erste freie Grundschule der Stadt erfreut sich weiter wachsender Beliebtheit. Schon jetzt sind die Anfragen für die kommenden Schuljahre da, aktuell besuchen 65 Kinder die Bildungseinrichtung in der Altstadt.

Neue Delitzscher Schule sehr beliebt

Das heißt aber auch, dass weiteres Personal gebraucht wird. „Wir brauchen jetzt noch so schnell es geht weitere Lehrer“, sagt Schulleiterin Brita Kaiser-Deutrich. Gemeinsam mit einer weiteren Pädagogin sowie Erziehern, Praktikanten, aber auch sehr engagierter Wirtschaftskraft und Hausmeister wird derzeit von ihr der Betrieb in der Schule gewährleistet. Zwei weitere Lehrer mindestens sind wünschenswert, Interessenten können sich jederzeit beim Vorstand des Tägervereins des evangelischen Schulzentrums oder in der Schule melden. Die Stellenausschreibung ist auf www.ev-schule-delitzsch.de zu finden.

Engagierte Eltern

Unterdessen zeigt sich immer wieder, dass die Schule auch von den engagierten Familien im Hintergrund lebt. Sie sorgen derzeit unter anderem dafür, dass trotz geringer finanzieller Mittel der Schule deren Schulhof in Schuss ist. Bereits zum Schulstart im Sommer 2018 konnte ein großer Sandkasten für die Schüler gebaut werden. Des Weiteren erhielten einige Mauern einen neuen Anstrich. „Mit drei neu gebauten Hochbeeten kann die Vesper-AG das Essensangebot zukünftig mit selbst angebauten, frischen Zutaten ergänzen“, ist der Förderverein stolz. Nun konnte auch ein neues Klettergerüst auf dem Schulhof installiert werden. Viel Erdreich und Bauschutt wurden dafür bewegt, ein Fundament geschaffen und Fallschutz errichtet. Inzwischen gehört das Klettergerüst fest zum Pausenspaß der 65 Schüler.

Die Schule will sich weiterentwickeln, perspektivisch soll ein evangelisches Schulzentrum in Delitzsch entstehen.

Von Christine Jacob