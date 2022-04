Neue Details zum neuen Delitzscher Bad

Delitzsch

Es soll 2024 stehen – das neue Bad am alten Standort in Delitzsch. Doch einige Menschen in Delitzsch sind in Sorge darum, dass es alles klappt mit der Sanierung des bestehenden Freibads und dem Neubau des Hallenbads. Nun gibt es weitere Details zum neuen Bad in Delitzsch.

Die Bürgerinitiative „Schwimmen in Delitzsch“ (SiD) hatte sich mit einem Fragenkatalog an die Stadtverwaltung gewandt, in der zahlreiche Fragen und Sorgen zum Neubau geäußert wurden. „Wir machen uns Sorgen“, so die SiD in diesem Schreiben an die Verwaltungsspitze. Auf die vielen Fragen antwortet die Stadtverwaltung nun und macht damit weitere Details zur Badplanung bekannt.

So gibt die Stadtverwaltung auch die Art und Weise der Baustoffe an. Für den Rohbau sollen unter anderem Stahlbeton, Stahl und Holz eingesetzt werden, für den Ausbau beispielsweise keramische Fliesen, schwimmhallengeeignete Hybrid-Gipsbauplatten und Glas. Für den Bau gelten Grundsätze der Materialwahl wie bewährte, robuste, langlebige und damit nachhaltige Materialien. Es wird viel Glas eingesetzt.

Aus Sonnenschutzgründen wird auch eingefärbtes Glas eingesetzt, dadurch wirken die Glasflächen weniger transparent und bilden laut Verwaltung einen „Schleier“, was dann auch dem Vogelschutz dient – auch um den sorgt sich die SiD, da Vögel gegen das Glas fliegen und sich verletzen könnten.

Die SiD hatte aber auch gefragt, ob Fertigteilmontagen zur Bauzeitensenkung und Reduzierung der Vorhaltekosten vorgesehen sind. „Ja, im Rahmen der Ausführungsplanung werden insbesondere für geometrisch einfache und regelmäßige Konstruktionen Fertigteil- oder Halbfertigteillösungen untersucht“, antwortet die Stadtverwaltung, „beziehungsweise diese explizit mit den Ausschreibungen im Gewerk Rohbau den Bietern als Nebenangebot freigestellt.“ Dies gilt laut Verwaltung für Wand- und Deckenkonstruktionen. Zielstellung sei wirtschaftliche und konstruktiv optimale Bauweise.

