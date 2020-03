Neue Generation übernimmt bei Elektroanlagen Delitzsch das Ruder

Delitzsch

Da kann ein Starkstromkabel mit Stecker den Staffelstab symbolisieren: Johannes Schäfer, 28 Jahre jung, ist seit Beginn des Jahres Inhaber von Elektroanlagen Delitzsch (EAD). Die Firma ist damit älter als der neue Inhaber selbst: Im November 1990 gründeten vier ehemalige Mitglieder der Delitzscher PGH Elektro (Produktionsgenossenschaft des Handwerks) den Betrieb. Der Abschied der alten Gesellschafter wurde jetzt gefeiert.

Start in der Garage

Start war in einer Garage. Doch die Firma fand bald Platz an der Dübener Straße, wo die GmbH heute noch ansässig ist. Das Unternehmen hatte in den Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung viel zu tun: Das Fachmarktzentrum und der Kauflandvorgänger Magnet im Delitzscher Norden, Rathaus, Kreiskrankenhaus, Bürgerhaus, gehörten zu den Objekten, wo die Installationsleistungen gefragt waren. Die Ortsnetze und Trafostationen rund um die Loberstadt, Autohäuser, Schulen, Kindertagesstätten, das Wasserwerk, Anschluss von Windrädern, die Ansiedlung der Autohersteller in Leipzig generierten Aufträge. Die Mitarbeiter verlegten im Laufe des Bestehens so viel Kabel, dass die Erde drei Mal damit umrundet werden könnte.

Zur Firmenübergabe haben sich die Mitarbeiter und alte sowie neue Gesellschafter von Elektroanlagen Delitzsch Quelle: Heike Liesaus

Leistungen für Industrie und privat

Viele Industrie-Betriebe in den Gewerbegebieten Delitzsch Süd-West und Brehna greifen laufend auf Elektroanlagen Delitzsch zurück. Im Unternehmen gibt es aber auch eine Gruppe, die besonders für kleinere Anschluss- und Reparaturleistungen für jedermann engagiert ist.

Seit einigen Jahren hat die GmbH noch drei Gesellschafter. Für sie war die Übergabe ein Happy-End. Johannes Seidel (68) schied bereits seit einigen Jahren aus gesundheitlichen Gründen aus dem aktiven Berufsleben aus. Gesellschafter Rudolf Schmelzer hat nun bereits 70. Geburtstag gefeiert, bei Roland Knaubel steht er bevor. Aber Ruhestand war für die beiden nicht in Sicht, solange die Nachfolgerfrage nicht geklärt war.

Gute Auftragslage

Auch nexxt change, die online-Plattform, mit der auch die Handwerkskammer zu Leipzig Betriebe mit potenziellen Nachfolgern zusammenbringen will, half bei dieser Suche. „Da kamen viele Anfragen“, stellt Knaubel fest. Doch vornehmlich ging es dabei darum, den florierenden Betrieb zu kaufen, von der Ferne aus zu leiten, oder überhaupt nur die Arbeitskräfte zu übernehmen. Denn die Auftragslage bereitet derzeit kaum Sorgen. Bei den Arbeitskräften sieht das anders aus. Dabei hatte EAD selbst im Laufe der Jahre insgesamt 46 Lehrlinge ausgebildet. Doch in den vergangenen acht Jahren kamen keine Bewerbungen mehr.

Elektroanlagen Delitzsch bleibt

Johannes Schäfer ist gelernter Zimmerer, hat sich schon immer besonders für Bau- und Spezialmaschinen interessiert, ist heute Meister für Maschinentechnik. Er kennt das Metier. Sein Vater ist Geschäftsführer bei Bau- und Haustechnik Bad Düben. Über diese Verbindung wurde denn auch vor einem knappen Jahr die Übernahme-Idee geboren. Doch auf einen Anschluss an den Bad Dübener Betrieb wurde verzichtet. EAD, die derzeit eine 20-köpfige Belegschaft haben, bleiben selbstständig, der Name bleibt erhalten. „Das war unser großer Wunsch“, sagt Roland Knaubel für die ehemaligen Gesellschafter. Johannes Schäfer ist jetzt dabei, seinen technischen Betriebswirt zu machen. „Nur eine Prüfung steht noch aus“, erklärt er. Ihm zur Seite steht als Betriebsleiter Elektromeister André Jörke, der von der Bad Dübener Bau- und Haustechnik zur Delitzscher GmbH wechselt.

Von Heike Liesaus