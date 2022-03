Die neue freie Grundschule „Falkennest“ in Wiesenena will zum Schuljahr 2022/23 mit dem Lehrbetrieb starten. Wie Elisa Braun vom Schulteam erklärt, sind bis dahin noch einige bauliche Veränderungen geplant.

Aktuell packen mit an: Elisa Braun, Marco Roßberger, Jessica Palatini, Sina Palatini, René Prescher (v.l.) und Daniel Hermani (oben). Quelle: Mathias Schönknecht