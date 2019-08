Delitzsch

„Luftikus“ steht am Bauwagen gleich am Garteneingang. Damit wird die Freifläche hinter dem Soziokulturellen Zentrum (SKZ) bezeichnet. Und dieses Revier kann nun mit einem Preisgeld aufgebessert werden. Generell sollen weitere Angebote geschaffen werden, die sich speziell an Familien richten.

Das Soziokulturell...