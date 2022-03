Delitzsch

Der Samstagsmarkt in Delitzsch ändert ab diesem Monat seine Termine. Nach einem Stadtratsbeschluss ist nun auch die Stadtverwaltung mehr in der Pflicht für den Frischemarkt am Samstag.

Erster statt dritter Samstag

Statt wie gewohnt am dritten Samstag im Monat soll der Frischemarkt nun jeweils am ersten Samstag des Monats stattfinden. Die Zeit bleibt jeweils der Vormittag von 8 bis 13 Uhr. Termine sind: 5. März, 2. April, 4. Juni, 9. Juli, 6. August, 3. September, 1. Oktober, 5. November und dann ausnahmsweise der 17. Dezember – das erste Dezemberwochenende ist für den Adventsmarkt reserviert.

Stadtrat Delitzsch pro Markt

Nach mehrheitlichem Stadtratsbeschluss ist nun der Samstagsmarkt ebenfalls in das Marktkonzept der Stadt Delitzsch aufgenommen. Das heißt, dass die Stadtverwaltung unter anderem auch Sorge für die Werbung und anderes trägt. Den entsprechenden Antrag hatte das Stadtratsbündnis aus Freier Wählergemeinschaft und Bürgerinitiative Menschenskinder eingebracht, um mehr Unterstützung für den Samstagsmarkt zu erwirken.

Initiative des Handels

Die Gemüsehändlerinnen vom Gemüsehandel Kroh hatten den Markt zusätzlich zum Frischemarkt am Dienstag und Donnerstag initiiert, um vor allem auch Berufstätigen und Pendelnden eine Möglichkeit einzuräumen, einen lokalen Frischemarkt zu besuchen. Der sonstige Frischemarkt am Dienstag- und Donnerstagvormittag bietet diese Chance schließlich kaum. Die Händlerinnen sammelten pro Samstagsmarkt sogar Unterschriften und konnten das Angebot letztlich im November etablieren.

In der Reihe der Delitzscher Spezialmärkte gibt es neben den Frischemärkten auch den Frühlings- und Genussmarkt, die sommerlichen Abendmärkte und den Adventsmarkt. Seit 2021 sind in Delitzsch auch die Marktschwärmer aktiv und sorgen über die Verteilstelle Oberer Bahnhof wöchentlich für Nachschub bei regionalen Lebensmitteln.

Von Christine Jacob