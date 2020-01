Neue Regeln für Stadtrat Delitzsch

Delitzsch

Die Sitzungen des Delitzscher Stadtrates laufen jetzt anders. Für die Verwaltung heißt das etwas mehr Arbeit, für die Bürger ist es eine große Chance auf mehr Transparenz.

Delitzsch will mehr Raum für Transparenz

Die Sitzungen, die in der Regel immer am letzten Donnerstag des Monats stattfinden, beginnen nun nicht mehr schon 17 Uhr, sondern eine halbe Stunde später um 17.30 Uhr. Zudem findet in allen regulären Sitzungen um 18.30 Uhr eine Bürgerfragestunde statt. Diese Änderungen hatte der Stadtrat Ende des vergangenen Jahres beschlossen. „Wenn zu dem Zeitpunkt gerade ein Tagesordnungspunkt behandelt wird, wird er definitiv für die Bürgerfragestunde unterbrochen“, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Wichtig zu beachten: Es ist eine Gelegenheit für Einwohner oder Bürger der Stadt, ihre konkreten Fragen zu stellen und kein Podium, um längere Statements abzugeben.

Ein späterer Sitzungsbeginn und die zeitlich genau festgelegte Bürgerfragestunde soll insbesondere auch Pendlern und Berufstätigen aus Delitzsch die Chance geben, an den Sitzungen teilzunehmen. Unter Beachtung des Datenschutzes sollen Beschlussvorlagen auch schon im Vorfeld und Beschlussprotokolle im Nachgang der Sitzungen auf der Homepage der Stadt Delitzsch unter www.delitzsch.de veröffentlicht werden.

Zuletzt mussten Bürger auch mal draußen auf dem Flur bleiben, weil im Saal und auf der Empore nicht genug Platz war. Quelle: Wolfgang Sens

Gerade in den letzten Monaten waren die Stadtratssitzungen besser besucht, immer mehr Bürger interessieren sich. Mehrmals wurde von Bürgern die schlechte Akustik kritisiert. Der große Nachteil immerhin: Die Stadträte sitzen mit dem Rücken zum Publikum und sprechen nach vorne weg zum Podium mit dem Oberbürgermeister. Unter anderem wurde schon in die Verbesserung der Mikrofonanlage investiert, damit die Sitzung in allen Ecken des Ratssaals besser zu verfolgen ist. Auch auf zwei großen Monitoren können Infos dargestellt werden.

Bei manchen Themen Platznot

Negativer Höhepunkt war im Dezember die letzte Stadtratssitzung des Jahres 2019, als eine Vielzahl von Bürgern die Bad-Diskussion verfolgen wollte und etliche auf dem Gang bleiben mussten, weil auch die Empore überfüllt war. Es seien schon mehr Stühle in den Saal gestellt worden, so OBM Manfred Wilde. Zudem habe man an die Mitarbeiter der Verwaltung appelliert, dass sie wenn nicht Beschlussvorlagen von ihnen besprochen werden, auch mal ihre Plätze frei lassen und so mehr Raum fürs Publikum ist.

Die nächste Sitzung des Stadtrates Delitzsch findet am Donnerstag um 17.30 Uhr im Rathaus statt.

Von cj