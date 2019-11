Neue Rettungswache in Zwochau ist für Notfälle rund um die Uhr bereit

Zwochau

Die neueste von 15 Rettungswachen im Landkreis Nordsachsen steht in der Gemeinde Wiedemar. Mit einer Bauzeit von unter einem Jahr wurde sie nicht nur schnell, sondern auch planmäßig fertig. Mit dem Neubau im Zwochauer Gewerbegebiet An der Gienicke sei der westliche Teil des Landkreises bedarfsgerecht versorgt, sagte Landrat Kai Emanuel (parteilos) während der offiziellen Übergabe an den DRK-Kreisverband Delitzsch am Dienstag – und kündigte einen weiteren an.

Umzug nach 18 Jahren in Wiedemar

Zwei Umkleideräume mit jeweils eigenem Sanitärbereich, ein Aufenthaltsraum mit Küchenzeile, ein Desinfektionsraum mit den Lagermöglichkeiten und zusätzlicher Dusche sowie ein Ruheraum und eine Fahrzeughalle stehen den Rettungskräften ab sofort zur Verfügung. Das DRK nutzt den Neubau bereits seit dem vergangenem Freitag für den regulären Dienst.

Nach 18 Jahren im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wiedemar ist die Rettungswache nach Zwochau umgezogen. So sieht der gut 400 000 Euro teure Neubau aus.

Vorerst im Zwölf-Stunden-Rhythmus, ab Mai des kommenden Jahres soll die Wache dann rund um die Uhr mit zwei Personen besetzt sein, erklärte Jens Stiller, Vorstandsvorsitzenden des DRK-Kreisverbandes Delitzsch. Auch dafür sei der Neubau notwendig geworden. Denn mit der Übergabe endet ein beinah 18-jähriges Provisorium: Bislang diente das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Wiedemar dem Rettungsdienstpersonal, der Fahrzeug- und Medizintechnik als Domizil. Die Räumlichkeiten entsprachen weder in Größe noch Beschaffenheit den aktuellen Anforderungen.

Neubau für Schmannewitz in Planung

Die Kräfte der Rettungswache Wiedemar seien bisher etwa 800 Einsätze pro Jahr gefahren, erklärte Stiller, also durchschnittlich etwas mehr als zwei pro Tag. Dies werde sich zukünftig und mit Blick auf den 24-Stunden-Rhythmus noch einmal erhöhen. Perspektivisch soll dadurch auch der Standort Delitzsch entlastet werden, sagte Stiller. Bis zu zwölf Mitarbeiter sollen dann zum festen Team in Zwochau gehören.

DRK-Vorstandsvorsitzender Jens Stiller zeigt die neuen Sanitärräume der Rettungswache in Zwochau Quelle: Wolfgang Sens

Für den Neubau hatte der Landkreis ein etwa 1000 Quadratmeter großes Grundstück von der Gemeinde Wiedemar erworben. Für den Ortsteil Zwochau habe die strategische Lage in unmittelbarer Nähe zu Delitzsch, zur Autobahn 9 und DHL gesprochen. Baustart war am 29. April dieses Jahres. Mit Kosten von rund 400 000 Euro sei auch der finanzielle Rahmen eingehalten worden. Landrat Emanuel kündigte an, dass nach den Neubauten in Zwochau, Krostitz, Belgern und Beilrode in absehbarer Zeit auch Schmannewitz bei Dahlen eine neue Rettungswacheerhalten soll. „Wir sind stolz auf unseren Rettungsdienst“, betonte Emanuel.

50 Bäume zum 50.

Ebenfalls feierlich ging es einen Tag später zu: Wiedemars Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos) hatte in das Hotel Belmonda geladen, um ihren 50. Geburtstag zu feiern. Sie freue sich über die zahlreichen Gäste und die große Unterstützung in den vergangenen Jahren, sagte Möller zu ihren Gästen, darunter auch Landrat Emanuel und zahlreiche Bürgermeister der Region. Ihr Wunsch zum 50.: 50 Bäume für die Gemeinde Wiedemar. Etwa 1200 Euro seien zusammengekommen und das Vorhaben könne damit umgesetzt werden, sagte Möller. Die Pflanzen sollen aus der Baumschule im Ortsteil Grebehna kommen, anschließend werden geeignete Stellen im Gemeindegebiet ausgewählt.

50. Geburtstag in Wiedemar: Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos, Mitte) und Gäste im Belmondo Hotel. Quelle: Wolfgang Sens

Von Mathias Schönknecht