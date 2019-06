Wiedemar

„Das Schiff legt jedes Jahr an einer anderen Stelle an“, sagt Jeanette Hammer. Sie leitet die Kita „Schatztruhe“ in Wiedemar und bereitet das Piratenfest vor. Dieses steht traditionell unter einem Motto und findet wie jedes Jahr um den Kindertag herum auf dem Spielplatz vor dem Gebäude des Jugendclubs statt. Nachdem sich im Vorjahr alles um Märchen drehte, wird dieses Mal das Thema Umweltbildung behandelt. Dabei geht es vor allem darum, wo Müll herkommt und was mit ihm weiter geschieht.

Leader fördert die neuen Spielgeräte

Und noch etwas ist anders: Der Spielplatz hat neue Geräte bekommen und diese gilt es entsprechend einzuweihen. Zusammen mit Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos) und Kita-Leiterin Hammer nahmen die Kinder die durch das Leader-Projekt geförderte Rutsche, Wippe, die Balancierseile und Kletterwände ohne großes Zögern in Beschlag. Gut 45 000 Euro hat die Sanierung gekostet, die gleichzeitig auf dem Spielplatz in Pohritzsch vorgenommen wurde, erklärt Möller.

Holz anstatt Metall

Besonders froh sind die Bürgermeisterin und Jeannette Hammer darüber, dass die Spielgeräte aus Holz und nicht aus Metall sind, denn das passe besser in den ländlichen Raum. Dies habe sich auch der Elternrat um Tina Stempin gewünscht. Absoluter Kindermagnet zur Einweihung war der große Traktor.

