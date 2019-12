Neue Spielgeräte für Zschortaus Kinder

Zschortau

Freudig versammelten sich am Samstagnachmittag junge Familien auf dem kleinem Weihnachtsmarkt im Ortskern von Zschortau. Während sich der Himmel zur blauen Stunde verdunkelte und gelegentliche kurze Graupelschauer niedergingen, erfreuten sich die Besucher an Glühwein und dem Beisammensein der Familien.

Zur Galerie Ja, ist denn heute schon Weihnachten mögen sich die Zschortauer Kinder am Wochenende gedacht haben. Pünktlich zum Weihnachtsmarkt durften sie die neue Spielgeräte in Besitz nehmen,

Kleine weihnachtliche Offerten

Mitglieder einer Gruppe Seniorinnen, der Schulförderverein, die Jugendfeuerwehr, die SG Zschortau, die Kita Zwergenhaus und das Kinderheim Biesen ermöglichten das Event mit ihrem ehrenamtlichen Engagement, dem Verkauf von Speisen und Getränken sowie kleinen weihnachtlichen Offerten.

Der neue Spielplatz ist fertig

Ebenfalls mit viel Engagement entstanden auch die neue Doppelschaukel und die neue Kletterspinne, welche die Kinder eröffneten, indem sie das Band zerschnitten.

Innerhalb von acht Wochen, erfolgte die Beantragung und die Umsetzung der neuen Geräte im Wert von 20 000 Euro. Durch Fördergelder des Freistaat Sachsen und der positiven Entscheidung des Gremiums der Leader-Region Delitzscher Land, die Fördermittel in der Höhe von 16 000 Euro bewilligte, musste die Gemeinde Rackwitz nur noch einen Eigenanteil von 4000 Euro leisten. Die Loberaue Agrar GmbH hat in den vergangenen Wochen den Mutterboden abgetragen und die WKE Entsorgungs- und Recycling GmbH den Fallkies bereitgestellt. Beide Leistungen erfolgten als Spende der Unternehmen. Drei Bänke und ein Mülleimer folgen in der nächsten Zeit.

Der Weihnachtsmann reiste schließlich auf der Ladefläche eines Abschlepp-LKW an und sorgte mit Geschenken aus Privatspenden und einer Spende des Konsum bei den Kindern für leuchtende Augen.

Von Alexander Prautzsch