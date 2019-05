Delitzsch/Döbernitz

Ab sofort kann der Spielplatz im Delitzscher Ortsteil Döbernitz wieder voll genutzt werden. Die bestehende Kletterkombination auf dem Spielplatz wurde komplett saniert, abgeschliffen und defekte Latten wurden ersetzt, sodass die Kinder nun wieder ohne Verletzungsrisiko toben können. Zudem gibt es ein neues Spielgerät, das die Kinder selbst antreiben können, indem sie darauf laufen. Sie bestimmen so auch das Tempo selbst, in dem sich die sogenannte „Supernova“ auf dem Spielplatz dann dreht. Aktuell erfolgen auch Instandsetzungen von Geräten auf dem Spielplatz am Elberitzplatz in Delitzsch. Dort wird zum Beispiel eine Schaukel wieder hergerichtet.

Neuer Kunstrasen im Norden von Delitzsch

Fertiggestellt ist nun auch der Kunstrasenplatz am Delitzscher Jugendhaus Yoz in der Sachsenstraße. Der Platz im Norden der Stadt war in den vergangenen Monaten komplett überarbeitet worden. Dazu wurde der Kunstrasen des 1200 Quadratmeter großen Kleinfeld-Fußballplatzes abgetragen, der Untergrund erneuert und neuer Kunstrasen verlegt. Die Maßnahme hat die Stadt insgesamt 72 000 Euro gekostet.

Von cj