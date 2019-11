So mancher hat noch gar nicht mitbekommen, dass es im alten Delitzscher Postamt nicht mehr um Briefe und Pakete geht. In den vergangenen Monaten hat sich das aufgegebene Gebäude in ein Wohn-, Geschäfts- und Ärztehaus verwandelt. Bauherr DelPro hat dabei auf den Erhalt historischer Details und setzt ebenso auf zeitgemäße Elemente und Technik