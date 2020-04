Neue Wohnanlage entsteht am Delitzscher Wallgaben

Delitzsch

Eine Sanierung und zwei Neubauten: Jahrzehnte stand die Freybergsche Villa am Delitzscher Wallgraben leer und verfiel. In den vergangenen Monaten hat sich dort einiges getan. Derzeit ist das Haus wieder im Rohbauzustand und nebenan entstehen auf dem Gelände zwei moderne Neubauten.

Nur wenig von der früheren Ausstattung übrig

Die Delitzscher Unternehmerfamilie Freyberg hatte sich die heute historische Villa einst als Wohndomizil erbaut. Doch nur einige Türrahmen sowie die Reste von Decken- und Wandmalerein in einem der Räume sind von der früheren Ausstattung übrig. Sie haben die Nutzung zu DDR-Zeiten und den nachfolgenden Verfall nicht überdauert. Delitzschern ist die Villa noch als Standort des Staatssicherheitsdienstes der DDR, der Stasi, in Erinnerung. Die Stadt hatte dann in den vergangenen Jahren lange vergebens nach einem Käufer gesucht und sich 2017 in der Hoffnung von der Immobilie getrennt, dass das stadtbildprägende Gebäude erhalten werden kann.

Die Deckengemälde in einem der Räume können wieder aufgearbeitet werden. Quelle: Heike Liesaus

Der Delitzscher Axel Schüler realisiert das Sanierungs- und Neubauprojekt mit seiner Firma AS-Bau GmbH. „Das hier ist schon ein bisschen Liebhaberei. Kaufmännisch ist es nicht so einfach, den Stand der Technik und den Denkmalschutz auf einen Nenner zu bringen“, stellt er fest.

Die freigelegte Deckenmalerei und der Stuck werden nun wieder aufgearbeitet. Die wenigen Ornamente, die sich an einer der Wände erhalten haben, werden unter einer Tapete bewahrt. Künftig soll die Villa auch wieder mit Schiefereindeckung, Holzfenstern nach historischem Vorbild und originalgetreu gestalteter Fassade an der Straße Am Wallgraben glänzen.

Nachfrage nach hochwertigen Wohnungen ist da

Zwei Wohnungen entstehen im historischen Gebäude, insgesamt elf großzügige Zwei- und Vier-Raum- Wohnungen in den beiden neuen. Der zweite Neubau, der etwas tiefer liegt, darf vier Geschosse haben. Zur Ausstattung werden Lift und Klima-Anlagen gehören. Die Nachfrage nach solch hochwertigen Wohnungen und auch die ersten ernsthaften Interessenten sind da, so Schüler. „Wenn es die Corona-Situation zulässt, wollen wir am Sonnabend, dem 16. Mai, auch einen Tag der offenen Tür anbieten.“

Zweimal Rohbauzustand: Rechts wird die historische Villa saniert, links entsteht der Neubau. Quelle: Heike Liesaus

