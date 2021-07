Delitzsch

Es gab doch noch ein Richtfest in der Delitzscher Blumenstraße 10. Dabei ist der Dachstuhl längst gedeckt. Inzwischen sind innen schon fast alle Wände verputzt, liegt der Estrich. Aber als der Rohbau fertig war, setzte Corona enge Feiergrenzen. Die sind nun wieder etwas aufgehoben und so nutzten die Bauherren Axel Schüler und Sören Raab, die gemeinsam für die SWiD (Schöner Wohnen in Delitzsch) stehen, die Gelegenheit, um Bauleute, Mitstreiter und vor allem Nachbarn einzuladen.

Die mussten schließlich in den vergangenen Monaten mit Baugeräuschen und -behinderungen auskommen. Zum Beispiel war die Vollsperrung der kleinen Straße zu tolerieren, die zwar von zwei Seiten anzufahren ist. Der Kran hatte anders keinen Platz. Das Viertel ist bunt, aber dennoch ruhig und kleinteilig. „Das war der Garten meiner Schwiegereltern“, sagte Sören Raab. Nun sind hier sechs Wohnungen mit 65 und 85 Quadratmetern Fläche mit zeitgemäßem Standard entstanden. Dazu gehören Klimaanlagen auf der Südseite und im Dachgeschoss, großzügige Balkone und Aufzug. Nur eine ist bisher nicht vermietet. Ab 1. November soll Einzug sein. „Das ist gut zu schaffen“, schätzt Sören Raab.

Am Sonnabend, dem 17. Juli, wird dennoch von 9 bis 12 Uhr der traditionelle Tag der offenen Tür stattfinden. Zum einen, weil es viele Neugierige gibt, die sich gerne umschauen. Zum anderen, weil die beiden Delitzscher noch weitere Pläne haben. Nach wie vor wird genug Wohnungs-Nachfrage in der Loberstadt ausgemacht. Deshalb soll in der Breiten Straße in den Häusern mit dem ehemaligen Süßwarenladen und der Cocktail-Bar in einigen Wochen der Umbau starten. Dort baut Axel Schüler privat ein Mehrgenerationen-Projekt mit 35 bis 80-Quadratmeter-Wohnungen. Auch die Pläne für die Abrissfläche Bitterfelder-/Karl-Straße sind in der finalen Phase. Das wird wiederum ein SWiD-Projekt. Dort sollen circa 70 Wohnungen mit Tiefgarage entstehen.

Von Heike Liesaus