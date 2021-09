Wiesenena

Die Gemeinde Wiedemar hat 17 Ortsteile, einen starken Zuzug junger Familien, aber nur zwei Grundschulen – eine staatliche und eine freie. Dies könnte sich schon bald ändern. Im Ortsteil Wiesenena hat sich eine Gruppe aus Pädagogen und Erziehern, Eltern und Projektpartnern zusammengefunden, die eine ganzheitliche Bildung anbieten will.

Die Initiatoren

Hinter den Plänen der neuen freien Grundschule stecken zum Teil bekannte Gesichter der Delitzscher Bildungslandschaft, aber auch Kooperationspartner wie Nordsachsens Bauernverband und Mühlenverein, der BUND, der Gutshof Zwochau, der Verein Shintai Wiedemar und der Landschaftspflegeverband. Auch der Leiter des technisch-ökologischen Projektzentrums in Rabutz, Elk Messerschmidt, und die Umweltbildnerin Claudia Dreßel von der Gruppe Junge Naturwächter in Delitzsch wollen sich beteiligen. Mit dabei ist auch Brita Kaiser-Deutrich. Noch bis Anfang dieses Jahres leitete sie die evangelische Grundschule in Delitzsch. Welche Funktion sie und die anderen Initiatoren an der Grundschule letztlich übernehmen, stehe noch nicht fest. Bisher gehe es vor allem um die Erstellung des Konzepts.

Die Pläne

Am Donnerstagabend stellte die Gruppe ihr Vorhaben in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vor. Es sei ein Entwicklungsstand, mehr nicht, sagte Kaiser-Deutrich. Demnach sieht sich die Schule, die in das ehemalige Hortgebäude Am Ring 12 einziehen will, als Ganztagsschule mit Hort. Es werde sich am sächsischen Lehrplan orientiert. Es soll drei Gruppen mit je 20 Schülern und eine Jahrgangsmischung der Klassen 1 bis 4 geben. Es sollen auch Kinder mit Förderstatus aufgenommen werden, sagte die Pädagogin. „Das ist uns wichtig“.

Die Schule will sich als Begegnungsstätte anbieten, Kinder und Bewohner der Gemeinden zusammenbringen, beispielsweise im Rahmen von Vorlese-Patenschaften und der Vermittlung von handwerklichen Fähigkeiten. Es soll ein Wechsel aus Frontalunterricht, Freiarbeit und Selbstlernzeit geben, der auf die Bedürfnisse der einzelnen Schüler angepasst werden kann.

Der Name

Die freie Grundschule soll den Namen Falkennest tragen. Weil es in Wiesenena Falken gibt und weil Falken „ziemlich freie Vögel sind“, sagte Brita Kaiser-Deutrich.

Die Reaktionen

Die anwesenden Gemeinderäte und 18 Besucher bedachten die Pläne nach der Vorstellung mit Applaus. Im Anschluss entwickelte sich eine teils kontroverse Diskussion.

Die neue freie Grundschule „Falkennest" will das ehemalige Hortgebäude am Ring 12 in Wiesenena (Gemeinde Wiedemar) beziehen. Quelle: Mathias Schönknecht

Elk Messerschmidt stellt die Werkstätten und Arbeitsplätze des Projektzentrums in Rabutz zur Verfügung. Er spricht sich jedoch dafür aus, dass 90 Prozent der Schüler und Schülerinnen aus der Gemeinde Wiedemar kommen sollen.

Die Gemeinderätin Karin Bödemann äußerte sich positiv zu den Plänen. Die frühere Bürgermeisterin der ehemals eigenständigen Gemeinde und des heutigen Ortsteils Wiedemar werde die Schule unterstützen, falls dies gewollt werde. „Das Leben ist vielfältig. Warum sollte nicht auch die Bildungslandschaft vielfältig sein“, sagte Bödemann. Sie wolle aber auch darauf hinweisen, dass die Lehrer der staatlichen Schule in Kyhna gute Arbeit leisten. Die Schule in Wiesenena sollte sich nicht nur für mögliche Schüler aus der Gemeinde öffnen, widersprach Bödemann Elk Messerschmidt. Es komme darauf an, welche Eltern aus welchen Städten und Gemeinde das Angebot annehmen.

Bürgermeister Steve Ganzer (CDU) findet die Vielfalt wichtig, die Wiedemar damit anbieten könnte. Er finde staatliche als auch freie Schulen wichtig. Die optimalste Lösung wäre vermutlich eine Verbindung aus beidem. Ganzer betonte ebenfalls die Bedeutung der staatlichen Grundschule in Kyhna: „Ich lege meine Hand für die Lehrer ins Feuer, dass sie gute Arbeit leisten“.

Die nächsten Schritte

Zunächst soll ein Verein gegründet werden. Das sei notwendig, um die Schulgründung bei Sachsens Landesamt für Schule und Bildung zu beantragen. Gleichzeitig laufe die Konzeption und die Suche nach Unterstützern, sowohl im lehrenden als auch im finanziellen Bereich. Da es für freie Schulen eine Dreijahresfrist gibt, bis öffentliche Mittel beantragt werden können, müssen zunächst Gelder aus Krediten, von Förderern und Stiftern zur Finanzierung dienen.

In den kommenden Monaten sollen zudem unter anderem das Gebäude renoviert und eine Homepage erstellt werden. Für den Oktober plant die Grundschule einen Tag der offenen Tür.

Von Mathias Schönknecht