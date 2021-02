Neuer B-Plan an der Delitzscher Securiusstraße

Delitzsch

Wieder wachsen – zumindest in der Theorie – neue Möglichkeiten für Häuslebauer in Delitzsch. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Billigung des Entwurfs des Bebauungsplanes „Südlich Securiusstraße/ehem.1.Gärtnerei Wilke“ und unter anderem die Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer öffentlichen Auslegung des Entwurfs beschlossen.

Privates Vorhaben

Konkret geht es in dem Plan einer privaten Vorhabensträgerin um rund 2700 Quadratmeter direkt an der Securiusstraße. Ganz klar: Das Unternehmen für Blumen und Co. direkt an der Straße soll weitergeführt werden und ist deshalb auch nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. Es geht nun nur um die planungsrechtliche Grundlage für die etwaige Errichtung von Einfamilienhäusern mit großzügigen Freiflächen. Aus Sicht der Vorhabensträger ist das Bebauungsplan-Papier schlicht nötig, um auf dem Gelände Baurecht für ein Wohnhaus eines Familienmitglieds zu erhalten, wie sie bereits im vergangenen Jahr erklärte – zunächst soll es bei einem privaten Bau bleiben. Damit einher geht aber die Möglichkeit, dass das Areal in Zukunft für weiteres genutzt werden kann. „Das städtebauliche Konzept, das dem Bebauungsplan zugrunde liegt, sieht eine lockere Bebauung mit drei Einzelhäusern auf jeweils zirka 700 Quadratemeter großen Grundstücken vor“, heißt es in der Begründung. Der Wirtschaftsweg als private Erschließungsstraße solle künftig auf eine Breite von 3,50 Meter ausgebaut werden. Die Anbindung an die Securiusstraße erfolgt dann als Grundstückszufahrt über die vorhandene, zum Blumenladen gehörende Parkfläche.

Von cj