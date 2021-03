Nordsachsen

Björn Sitte gibt sich kämpferisch. 2019 hat seine Partei ein Mandat für den sächsischen Landtag im Landkreis Nordsachsen an die AfD verloren. „Das wollen wir zurückhaben“, sagt der 43-Jährige. Seit Beginn dieses Jahres ist er Kreisgeschäftsführer der CDU Nordsachsen. Sitte übernimmt die Position von Horst Naumann, der in den Ruhestand wechselt.

Entscheidung zur Bewerbung kam spät

Bevor es um den Landtag geht, stehen aber erst einmal andere Themen auf der Agenda der nordsächsischen Christdemokraten. Ganz oben dürfte die Bundestagswahl zu finden sein. Das Thema schlägt zudem den direkten Bogen zu Björn Sitte. Denn dieser war – und ist weiterhin – als wissenschaftlicher Mitarbeiter für den Bundestagsabgeordneten Marian Wendt tätig. Nach der Entscheidung des 35-jährigen Torgauers nicht mehr zur Wahl anzutreten, stellte sich auch für Sitte die Zukunftsfrage.Ohne Wendts Rückzug hätte er sich aus Loyalität nicht für die Stelle des Geschäftsführers beworben, sagt er.

Die Idee dazu sei ohnehin erst während eines Online-Meetings zum Ende des Vorjahres aufgekommen. Die Argumente sprachen letztlich für ihn, unter anderem weil Sitte bereits durch seine bisherigen Positionen mit allen Ortsverbänden im Landkreis vertraut und zudem Beisitzer im Kreisvorstand ist. Außerdem agiert der 43-Jährige schon länger als Pressesprecher des Kreisverbandes.

Zur Person Björn Sitte ist 43 Jahre alt und wuchs in Beilrode im Nordosten des heutigen Landkreises Nordsachsen auf. Er studierte an der Technischen Universität Dresden Betriebswirtschaftlehre und schloss als Diplom-Kaufmann ab. Während des Studiums engagierte er sich bereits im Marketing-Verein der Studierenden. Nach dem Abschluss arbeitete er zunächst in Hamburg, Dresden und Chemnitz weiter in diesem Bereich. Björn Sitte wohnt in Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen), ist ledig und hat einen Sohn.

Auch diese Position will er weiterhin bekleiden. Und sie führt auch dorthin, wo Sitte den Ansatz für seine neue Aufgabe sieht. Der Diplom-Kaufmann will Bindeglied sein: zwischen Bürgern, CDU-Mitgliedern und Ortsverbänden, zur Landes- und Bundes-CDU. „Tue Gutes und rede darüber“, beschreibt Sitte die Vorgehensweise. Die CDU in Nordsachsen sieht er als konservative Kraft, die nicht in alten Denkmustern verharrt, sondern Tradition bewahre und gleichzeitig technischen Fortschritt einbeziehe. Die Gebiete im Landkreis unterscheiden sich stark, sagt Sitte. Die Region um Leipzig beschäftige andere Herausforderungen als weiter östlich liegende Kommunen.

Am 26. September steht die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag an. Es wird ein besonderer Wahlkampf, sagt Sitte. Voraussichtlich werden Veranstaltungen aufgrund des Pandemiegeschehens nur unter Hygieneauflagen stattfinden können, wodurch unter anderem Online-Auftritte wichtiger werden. Dass das Werben ohnehin wichtig wird, steht für Sitte fest: „Es gibt in Nordsachsen keinen sicheren Wahlkreis“, sagt er.

Zwei Phänomene, eine Wahl

Aktuell gebe es zwei Phänomene, die immer stärker zunehmen. Wähler, die sich bereits Wochen vor der Wahl per Brief festlegen und Wähler, die sich erst am letzten Tag entscheiden. Die Frage für den neuen Kreisgeschäftsführer ist, wie beide erreicht werden können?

Von Mathias Schönknecht