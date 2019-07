Delitzsch

Der Kran dreht sich, der Anbau wächst in die Höhe, drinnen sind verschiedene Gewerke fleißig. Die Bauarbeiten am neuen Hort Loberaue im Delitzscher Westen sind in vollem Gange. Dennoch wird der neue Hort wesentlich später fertig als geplant.

Angespannte Lage auf dem Bau

Betriebsstart sollte ursprünglich am ersten Tag nach den Sommerferien und damit am 19. August sein. Dieser Plan ist nicht zu halten, obwohl die Stadt lange darum bemüht war. Nun soll der Hort am ersten Schultag nach den Herbstferien seinen Betrieb aufnehmen, also Ende Oktober und damit fast schon drei Monate später. Nach wie vor gibt es vor allem wegen des zweiten Rettungsweges Verzögerungen auf der Baustelle. Während die ersten Planungen noch von einem zweiten Rettungsweg im Gebäude ausgingen, musste festgestellt werden, dass dieser Weg im Gebäude erhebliche statische Probleme und erhebliche Mehrkosten bedeuten würde. Es wurde umdisponiert und ein Anbau gewählt. Mehrkosten von 145 000 Euro hat der Stadtrat in seinen vergangenen Sitzungen bereits zustimmen müssen. Hintergrund sind wie so oft die generell angespannte Lage auf dem Baumarkt und Nachträge. Gerade im Rohbau-Sektor sei die Nachfrage stärker als das Angebot und die Preise zuletzt massiv gestiegen. Ein Problem, das Delitzsch auch bei anderen Baustellen immer wieder beschäftigt: In Ausschreibungen ergeben sich entweder erhebliche Preissteigerungen im Vergleich zu den ersten Berechnungen und Schätzungen oder aber es beteiligen sich nur wenige oder gar keine Firmen. Zusätzlich sind die Auftragsbücher so voll und die Personaldecken im Handwerk so dünn, dass man auf den Baubeginn warten muss oder offensichtliche Abwehrangebote abgegeben werden.

Delitzsch hat Vereinbarung mit Jugendamt

Die Stadtverwaltung hat in Sachen Bauverzögerung bereits vorgesorgt. Die Hortbetreuung ist gesichert, die Kinder werden in der nahen Grundschule am Rosenweg betreut. Das Landesjugendamt hat bereits sein schriftliches Einverständnis zu dieser Zwischenlösung erteilt. Im neuen Hort Loberaue sollen bis zu 300 Kinder unterkommen, die Stadt übernimmt die Trägerschaft der neuen Einrichtung. Das Personal ist bereits gesichert. Insgesamt werden 15 Personen beschäftigt, davon 13 Erzieher.

Von Christine Jacob