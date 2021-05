Neuer „Ehevertrag“ nötig für Krostitz und Schönwölkau

Krostitz/Wölkau

„Wir müssen reden“ – diese Botschaft vermittelte der Krostitzer Bürgermeister Oliver Kläring (CDU) jüngst im Gemeinderat Schönwölkau. Er ist für einen neuen „Ehevertrag“ zwischen den zwei Kommunen.

Beide Gemeinden bilden immerhin seit mehr als 20 Jahren eine Verwaltungsgemeinschaft, die Gemeinschaftsvereinbarung von 1999 braucht nicht nur nach Ansicht der Krostitzer eine Überarbeitung. Der Krostitzer Haushalt jedenfalls sei von der Aufsicht nur mit der Auflage genehmigt worden, dass die Gemeinschaftsvereinbarung überarbeitet wird.

Transparenz für den Prozess

Kläring allerdings will nun nicht einfach eine erneute Änderung, drei Änderungen des Papiers gab es in der Vergangenheit bereits, sondern er plädiert dafür, die Gemeinschaftsvereinbarung gänzlich neu aufzusetzen. Es geht darum, in der Vereinbarung die Aufgabenzuweisungen klar zu definieren – ebenso aber auch die finanziellen Abgaben dafür. Transparenz sei ihm wichtig, so Kläring. Es sei ein mühevoller Prozess, so die weitere Botschaft. Realistisch könne bis Ende des Jahres beziehungsweise Anfang des Jahres 2022 eine neue Gemeinschaftsvereinbarung aufgestellt werden. Die voraussichtlichen Kosten von rund 2300 Euro würden anteilig auf die beiden Gemeinden aufgeteilt.

Aufgaben klar benennen

In der Gemeinschaftsvereinbarung wäre dann unter anderem auch klar zu definieren, welche Aufgaben die Gemeinde Krostitz für die Gemeinde Schönwölkau zu übernehmen hat. So wird zum Beispiel seit Langem darüber diskutiert, wer die Homepage von Schönwölkau aktuell zu halten hat und seitens der Schönwölkauer Gemeinderäte dann nach Krostitz gerufen. Noch ist das Pflegen der Homepage aber keine Pflichtaufgabe und Krostitz nicht zuständig. Die Pflege, so Kläring, müsse entsprechend vereinbart werden. Dementsprechend müssten dann natürlich auch die Kosten umgelegt werden. Inhaltliche Zuarbeiten müssten aus Schönwölkau kommen.

Von Christine Jacob