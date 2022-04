Selben

Ein neuer Verein fürs Engagement im Dorf: Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Selben-Zschepen (FVFF) ist seit März eingetragen. Und er will sich nicht allein für die Floriansjünger engagieren, sondern vereinsübergreifend wirksam werden. So will er auch mithelfen, die Sanierung der Selbener Kirche voranzubringen. Die erste Veranstaltung unter seiner Mitwirkung war das Osterfeuer, bei dem der Förderkreis der Kirche und die Feuerwehr traditionell gemeinsame Sache machen.

Und nach drei Jahren Pause mussten sich alle zusammen auf erhöhten Ansturm auf die Verpflegung vorbereiten, war die aktuelle Senf-Knappheit, waren vegetarische Grillvarianten zu berücksichtigen. Schon am Morgen wuselten die Freiwilligen an der Kirche. Zelte und Bänke waren aufzustellen, Holz fürs Feuer heranzufahren. „Dank der großen Beteiligung ging das rasend schnell. Für die Hilfe all der Freiwilligen möchten sich der Förderkreis und der Feuerwehrverein auch noch einmal persönlich herzlich bedanken“, freute sich Peter Lützkendorf vom Förderkreis Kirche.

Andrang rund ums Selbener Osterfeuer: Hier war der neue Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Selben-Zschepen bereits aktiv. Quelle: privat

Abends war zwischenzeitlich vor und neben der Kirche kaum Platz. So viele Gäste waren gekommen. Ein guter Auftakt, um wieder mehr Gemeinschafts-Leben ins Dorf zu bringen. Am Dienstag soll es nun eine Nachbesprechung beim neuen FVFF geben. „Dann wollen wir auch unsere nächsten Aktionen festlegen“, erklärt Sophie Wagner, die zu den sieben Gründungsmitgliedern gehört, die gleichzeitig den siebenköpfigen Vorstand bilden. Ideen gibt es viele. Da muss ausgewählt werden. Aber eins ist schon klar: Unterstützer und Mitstreiter sind weiter herzlich willkommen.

Interessierte können unter der E-Mail-Adresse fvffwselbenzschepen@gmx.de oder über die Facebookseite Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr SelbenZschepen e.V. Kontakt aufnehmen

Von Heike Liesaus