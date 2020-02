Neuer Hort in Delitzsch teils schon ramponiert

Delitzsch

Zerschlissene Böden und Wände, weil die Möbel darüber gezogen werden. Tintenkleckse und Dreck an der Wand. Ramponierter Trockenbau, weil eine Türklinke mit Gewalt einrastete. Schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen präsentieren sich jetzt der eben erst eröffnete Hort Loberaue und auch die Erasmus-Schmidt-Schule, die vor zwei Jahren wieder am Standort im Kosebruchweg ans Netz ging. Schäden gibt es aber auch an anderen Einrichtungen.

Viel Geld investiert

Der Hort Loberaue wurde erst im Dezember offiziell eröffnet. Etwa 1,4 Millionen Euro wurden in das Gebäude investiert, damit in der ehemaligen West-Schule nun bis zu 300 Kinder betreut werden können. Für rund 7,7 Millionen Euro wurde seit den Sommerferien 2016 die Oberschule Nord saniert und erweitert, sie ging 2018 als Erasmus-Schmidt-Schule wieder in Betrieb. In beiden Objekten ist der Zauber des Neuen und der frisch renovierte Glanz schneller als gedacht abhanden gekommen. Besonders schnell ging das im Hort Loberaue. Angesichts der kleineren, aber leider auch größeren Schäden stellt sich nun die Frage, wie damit umzugehen ist. Dabei will die Stadtverwaltung zwischen bewusstem Vandalismus und Schäden unterscheiden, welche Kinder nun einmal einfach verursachen können. Tintenkleckse an der Wand können sicherlich beim Spielen und Toben entstehen, automatisch böse Absicht zu unterstellen, ist für alle Beteiligten der falsche Weg.

Schäden durch Kinder Der gerne verwendete Spruch „Eltern haften für ihre Kinder“ entspricht nicht der vollen Wahrheit. Kinder unter sieben Jahre haften selbst nie, verursachen sie einen Schaden und haben die Eltern ihre Pflichten nicht verletzt, bleibt der Geschädigte in der Regel auf seinen Kosten sitzen. Erst ab einem bestimmten Alter oder unter bestimmten Umständen haften Kinder, die Eltern haften nach dem Gesetz nicht grundsätzlich für ihren Nachwuchs. Haben sie aber ihre Aufsichtspflicht verletzt, kann das anders sein. Ob ein minderjähriges Kind, das älter als sieben Jahre ist, für den verursachten Schaden haftet, richtet sich juristisch nach der Einsichtsfähigkeit des Kindes. Die entscheidende Frage lautet: Konnte das Kind die Gefahr selbst erkennen? Unter Umständen haftet der Nachwuchs dann selbst. Juristisch ist das Lebensalter dabei ein Indiz: Je älter das Kind, desto eher haftet es selbst – und nicht die Eltern, so die Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch. In der Regel hat ein Kind natürlich selbst kein Geld, um einen Schaden zu begleichen. Fällt jedoch ein Urteil, wonach das Kind zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet wird, kann es für diesen Schaden 30 Jahre lang herangezogen werden und frühestens wenn es ein eigenes Einkommen hat, belangt werden.

Es wird aber auch berichtet, dass ein Kind mit Absicht einen Schneeengel an der Wand gezogen hat – nur war das Kind nicht aus dem Schnee gekommen, sondern war schlicht dreckig. Auch an Sanitärräumen anderer Einrichtungen in der Stadt soll es Schäden gegeben haben. Das könne man leider nicht mehr als Kavaliersdelikt werten, heißt es aus der Stadtverwaltung. Es gibt übrigens durchaus rechtliche Mittel, die im schlimmsten (!) Falle die Kündigung eines Platzes bedeuten können, sollte sich ein Kind immer wieder daneben benehmen und immer wieder mutwillig Schäden verursachen. Jeder Fall müsse aber detailliert betrachtet werden, und es geht nicht darum, die Einrichtungen im Delitzscher Norden oder auch andere per se zu stigmatisieren. Auch an den Schulen, die die Stadt so wie die Grundschule Am Rosenweg oder eben die Erasmus-Schmidt-Schule vor nicht allzu langer Zeit saniert hat, hat man dies durchgestellt. Erzieher und Lehrer sind besonders sensibilisiert.

Budget für Renovierung klein

Die Crux für alle Beteiligten bleibt: Das Budget für die frisch sanierten Objekte ist klein. Seitens des Kommunalbaus mit seinem breiten Aufgabenspektrum wird – logischerweise – kein großes Renovierungsbudget für eben erst neu eröffnete Objekte veranschlagt. Gelder sollen bevorzugt in andere Objekte fließen, die eben nicht frisch saniert sind und Renovierungen eigentlich dringend nötiger haben als die neuen Gebäude. „Das Budget ist begrenzt, das heißt die Kinder und Jugendlichen müssen jetzt auch ein Stück weit damit leben, wenn solche Schäden da sind“, erklärt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) vor allem im Hinblick auf den Hort Loberaue.

Von Christine Jacob