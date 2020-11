Neuer Kanal für Delitzscher Elisabethstraße

Delitzsch

Ab sofort und bis Ende April ist die Elisabethstraße in Delitzsch Baustelle. Eine Vollsperrung ist nötig, um den alten Mischwasserkanal gegen einen neuen auszutauschen. Ist das erledigt, kommt auch schon die nächste Baustelle im Delitzscher Zentrum.

AZV hat großen Plan

Der Kanal in der Elisabethstraße gehört zu den ältesten der Stadt. Doch nicht nur aus diesem Grund will der Abwasserzweckverband (AZV) ihn austauschen. Es ist das Ziel des Verbandes, mehr Volumen zu schaffen und die Kanalgröße zu steigern. Dies ist der Kurs, den der AZV schon seit längerem verfolgt, um besseren Überflutungsschutz in Delitzsch zu erreichen. Wird mehr Stauvolumen geschaffen, können auch große Regenmengen bestmöglich in Staukanälen unterkommen statt im schlimmsten Falle zu einer kleinen „Flut“ zu werden, die Keller volllaufen lässt.

Nächster Bauabschnitt im Frühjahr

Ist die Baustelle bis voraussichtlich Ende April erledigt, folgt gleich ein zweiter Bauabschnitt in der Lindenstraße. Die Maßnahmen tragen insgesamt auch dazu bei, dass der Schäfergraben besser geschützt ist, dort lief in der Vergangenheit bei Starkregen Wasser in das Gerätehaus der Feuerwehr.

In den vergangenen Jahren wurden einige neue Staukanäle im gesamten Stadtgebiet geschaffen, zum Beispiel am Gymnasium. Seit dem Sommer wurde auch ein größerer Staukanal in der Dübener Straße gebaut. Ziel ist, das Regenwasser vom Standort Delicia am Stadtausgang dem Mischwassernetz im Kerngebiet der Stadt gedrosselt zuzuführen. Gleichzeitig wurde in der Dübener Straße eine Mischwasserleitung saniert. Im Frühjahr soll ein weiterer Bauabschnitt folgen, um die Mischwasserleitung bis zur Einmündung Friedrich-Engels-Straße zu sanieren.

Die aktuelle Baustelle führt nun natürlich auch dazu, dass die Bewohner der Elisabethstraße dort nicht parken können. Einige von ihnen haben Anwohnerparkausweise, für die sie bezahlen. Der AZV sucht bereits nach einer Lösung.

Von Christine Jacob